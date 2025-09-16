“Es una amenaza”: Flor Jazmín Peña devastada después de que Agustín Franzoni asegurara que tiene videos íntimos

Agustín Franzoni quedó bajo el ojo del huracán mediático luego de que en un streaming afirmara que tenía videos íntimos con una expareja, e incluso podría ganar dinero si los vendiera. Sus declaraciones generaron un fuerte revuelo mediático, sobre todo porque la persona señalada sería Flor Jazmín Peña, actual novia de Nico Occhiato.

Agustín Franzoni y Flor Jazmín Peña

Frente a la magnitud del escándalo y las repercusiones que despertaron sus dichos, Flor Jazmín Peña decidió pronunciarse públicamente. La bailarina eligió hacerlo a través de un mensaje privado a Ángel de Brito, que el conductor leyó al aire en LAM, dejando en claro su indignación por lo sucedido.

La respuesta de Flor Jazmín Peña ante los dichos de Agustín Franzoni

Dolida y visiblemente molesta, Flor Jazmín Peña comenzó su descargo con un fuerte repudio: “Lo de Franzoni lo vi ayer. Me da una vergüenza total, no puedo creer lo que dice, tampoco puedo creer cómo nadie ahí le frena el carro, y encima ponen la cortina del programa en el que trabajo, como para que quede aún más claro de quién habla”.

La bailarina también cuestionó las risas cómplices que se escucharon en el estudio mientras su ex hablaba: “Quienes lo acompañan encima se cag… de la risa, inclusive las mujeres de la mesa. Me da una vergüenza bárbara tener que hablar de algo que es tan íntimo, que le llegue a mis viejos, algo que sucedió en completa intimidad, y tener que hablar de esto porque a él se le ocurrió hacer un chiste al aire”.

Además, Flor Jazmín Peña dejó en claro que no lo sintió como una broma: “No sé qué tan chiste es, porque hasta lo siento como una amenaza”. Sus palabras evidenciaron no solo enojo, sino también una profunda incomodidad por la exposición de un tema privado.

La contundente decisión de Flor Jazmín Peña

Lejos de dejar el asunto en lo mediático, Flor Jazmín Peña aseguró que tomará medidas legales contra Franzoni: “No me va a quedar otra que recurrir a la Justicia, no me va a quedar otra opción”, sentenció.

Flor Jazmín Peña

En su mensaje, explicó que está atravesando un momento de shock y que nunca pensó tener que acudir a un abogado por algo relacionado con su expareja. “Tampoco me puedo quedar de brazos cruzados, confiando en que no va a hacer nada. Esta vez siento que cruzó una línea. Estoy que no lo puedo creer”, agregó.