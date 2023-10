Agustina Cherri es una de las figuras del mundo del espectáculo más reconocidas a nivel nacional. La morocha forma parte de la profesión desde sus 12 años y su hija, Muna Pauls, busca seguir sus pasos. Un video retro que se viralizó en las redes hizo confundir a los usuarios entre ambas por el increíble parecido físico.

El video retro de Agustina Cherri que deja a la vista el parecido con Muna Pauls

Cherri es una de las grandes figuras de la televisión argentina, quien apareció en los medios de comunicación cuando era muy chica protagonizando papeles de novelas infantiles. De la misma manera, Muna, fruto de su relación con Gastón Pauls, también quiere apostar por una vida en el mundo artístico con apenas 14 años.

Fue en la plataforma de TikTok donde se viralizaron dos videos de Agustina, el primero durante una entrevista con varias compañeras del elenco de Chiquititas, la serie que la llevó a la fama, y el otro se trata de una broma para Showmatch que solía organizar la producción de Marcelo Tinelli.

"Bueno, yo me llamo Agustina y tengo 12 años... Hace un montón que estamos ensayando y preparando las canciones, pero ahora ya falta poquito", se la escucha decir a Cherri frente al micrófono en la previa al estreno de la serie de Cris Morena. Inmediatamente, los comentarios se llenaron de usuarias que vieron crecer a Agustina y no pueden creer lo igual que es Muna a ella.

"Verla a Agus Cherri es ver a Muna" y "¡Es igual a Muna!", son la mayoría de los comentarios que se repiten en cuanto a madre e hija. Muna Pauls comenzó a dar sus primeros pasos tomando clases de comedia musical en Nueva York y asiste al teatro con Agustina Cherri para seguir aprendiendo de ella.