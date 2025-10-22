Alberto Cormillot buscó romper con los mitos que giran en torno a la obesidad y reveló por qué es tan difícil bajar de peso. El médico nutricionista explicó cuáles son los factores que alteran el metabolismo y provocan que el descenso de kilos sea más lento.

Alberto Cormillot reveló por qué es tan difícil bajar de peso: "Estamos programados para otra cosa"

Con más de seis décadas dedicadas a la nutrición, Alberto Cormillot volvió a encender el debate sobre el sobrepeso y las dietas. En diálogo con Mujeres Argentinas (eltrece), el médico explicó que las razones por las que cuesta tanto adelgazar van mucho más allá de la fuerza de voluntad o la constancia.

“El cuerpo no está preparado para bajar de peso, estamos programados para otra cosa”, aseguró. Según explicó el especialista, la genética sigue respondiendo a un pasado en el que la escasez de alimentos era la norma: “Nuestra carga genética está adaptada para ahorrar calorías, porque históricamente faltaban. Con la explosión de la industria alimentaria, hoy convivimos con estímulos para los que no estábamos preparados”.

Alberto Cormillot, que es parte de Cuestión de Peso (eltrece), también hizo hincapié en el rol de los hábitos cotidianos: “Cuando una persona aumenta de peso hay una serie de costumbres que se van entrelazando, como hilos que luego forman una soga. Desarmar eso lleva tiempo”. Y, al mencionar que el cuerpo conserva un recuerdo de su peso máximo, agregó: "Las células tienen mecanismos que prefieren mantener ese estado. Cuando el metabolismo sube y baja repetidamente, termina haciéndose más lento".

Alberto Cormillot

Por último, el médico dejó una advertencia para quienes se someten a dietas de manera constante: “Cuantos más tratamientos haya hecho una persona, más difícil puede ser que baje. Lo complicado no es adelgazar, sino sostenerlo en el tiempo, porque el cuerpo busca volver al peso máximo al que llegó”.

El regalo de Big Ari a Alberto Cormillot en Cuestión de Peso

Big Ari, el participante más carismático de Cuestión de Peso anunció el pasado lunes 13 de octubre que debaja la clínica para continuar su tratamiento por fuera del programa. “Estoy muy seguro, súper habituado al tratamiento y quiero ver si puedo seguir solo, lo necesito”, expresó el ex Gran Hermano.

Big Ari contó que aprovechará las horas que antes destinaba a su recuperación para dedicarse al teatro y a nuevos proyectos laborales, aunque aclaró que las puertas del centro “quedarán siempre abiertas” para él. Al escucharlo, Alberto Cormillot le dedicó unas sentidas palabras: “Él está haciendo un ensayo, un aprendizaje. Cada persona tiene su momento para decidir qué camino seguir”, sostuvo.

Big Ari de Cuestión de Peso

Antes de despedirse del programa, el humorista sorprendió a Alberto Cormillot con un gesto lleno de cariño: una caja de conitos de chocolate de su Berazategui natal. El nutricionista recibió el obsequio con una sonrisa y un abrazo que resumió el vínculo afectuoso que se forjó a lo largo del programa.