Carla Peterson contó cómo es la nueva vida de su papá, después de sufrir un ACV: "Es otro papá"

Carla Peterson es una de las actrices más destacadas y reconocidas de la televisión y del cine nacional. A lo largo de su carrera llevó a cabo numerosas actuaciones que la llevaron a grandes lugares. En este marco, el rol de sus padres fue crucial. En algunas entrevistas públicas aseguró que fueron piezas clave en su formación y cómo su vida familiar influyó en su camino como actriz. Sin embargo, en esta oportunidad, habló de una veta muy sensible para ella y su clan: cómo transformó la vida de su papá el ACV que sufrió hace 16 años.

Damián Carlos Peterson, el papá de Carla Peterson

Carla Peterson es hija de Damián Carlos Peterson, ex integrante de la Fuerza Aérea Argentina y piloto militar de extensa trayectoria. Con una vida cien por ciento ligada al ámbito aeronáutico, su figura estuvo siempre asociada a la disciplina y al servicio, convirtiéndose en una presencia fuerte para la artista. A lo largo de los años, su historia tomó mayor visibilidad a partir de las menciones que su hija realizó en distintas entrevistas y apariciones públicas.

Carla Peterson y su papá | Instagram

Con el paso del tiempo, la vida del ex militar atravesó un giro significativo tras sufrir un ACV, en 2010, lo que impactó en su salud y en su manera de comunicarse. Aunque esta nueva condición generó una estructuración en el clan, la intérprete aseguró que tanto ella como su madre y hermanos -Fernanda y Sergio- se reorganizaron afectivamente en torno a esta nueva realidad. Carla compartió en más de una oportunidad el profundo vínculo que los une, destacando la ternura, la resiliencia y el cariño que se mantienen intactos más allá de las dificultades.

Carla Peterson y su papá | Instagram

Carla Peterson habló a corazón abierto sobre su papá

En una entrevista que mantuvo con María Laura Santillán para el ciclo de streaming de Infobae, Carla Peterson habló a corazón abierto acerca de su papá y cómo está transitando esta nueva etapa de su vida. “Mi papá vive, pero bueno, no habla”, se sinceró, marcando con crudeza y ternura la realidad de un vínculo que se sostiene más allá de las palabras. Según su testimonio, su padre sufrió un ACV hace más de 16 años, la cual le dejó muchas secuelas: una de ellas, y la más notoria es que conserva la comprensión, pero perdió la fluidez del lenguaje verbal y escrito. “Es cómo entra un idioma, decodifica su computadora en otro, jeroglíficos, no sé, como un ejemplo, ¿no? Y sale como si fuera en otro idioma. lo que él quiere decir”, señaló.

“Entiende todo y tenemos una comunicación muy fluida, pero de ciertos temas no”, explicó al describir cómo es el feedback con él, aunque no siempre puede traducirse en frases completas. En su relato comparó al hombre que era antes, con el que es ahora: un instructor de vuelo, alguien con una inteligencia práctica y aguda, hoy transformado por las secuelas neurológicas que cambiaron su manera de habitar el mundo. “Mi papá era una persona muy sana. Es otro papá. Por ejemplo, mi padre era un gran instructor de vuelo y vos le dabas un cepillo de dientes y lo miraba y se peinaba. Era alguien que, nada, tan inteligente o que golpe no sabe para qué sirve algo”, manifestó.

Carla Peterson y su papá | Instagram

Aunque con el paso de los años fue perdiendo la noción de cómo era aquel hombre antes de esta emergencia médica, logró encontrar una nueva versión de él. “Ya casi del otro papá no me acuerdo, tengo fotos, recuerdos así de, aunque viví muchos años con él. Ahora tengo a este otro papá, espectacular también”, garantizó.

Sin embargo, en esa transformación hay una forma inesperada con la que reacciona a estímulos o preguntas. “No puede hablar, pero puede cantar”, contó con una mezcla de sorpresa y emoción. La música aparece como un puente donde el lenguaje falla, pero la identidad persiste. Su papá responde así, cantando tangos o melodías simples que funcionan como respuestas emocionales más que verbales. “Te contesta cantando”, resumió la dramaturga.

De esta manera, Carla Peterson no solo relató cómo encontró una nueva forma de comunicarse con su padre tras haber sufrido un ACV, sino también cómo se redescubrió a sí misma en su rol de hija al encontrarse con dos versiones de un mismo hombre. Lejos de cerrarse en la pérdida, se abrió a una nueva manera de vincularse, donde la presencia y el amor siguen diciendo más que las palabras.