Antonela Roccuzzo adelantó su nuevo proyecto y puso fecha para el lanzamiento oficial

Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de sus seguidores de redes sociales al revelar su renovada propuesta vinculada al mundo de la belleza. La esposa de Lionel Messi compartió un video en su perfil y en sus historias de Instagram donde adelanta su nueva capsula beauty.

Antonela Roccuzzo reveló lo que se viene en el mundo beauty

Con el paso del tiempo, Antonela Roccuzzo se transformó en una referente de la moda, el fitness, el maquillaje y el mundo empresarial. Con más de 40 millones de seguidores de Instagram, la rosarina suele publicar todos sus proyectos y en esta ocasión sorprendió mostrando el detrás de escena de su nueva cápsula beauty.

Antonela Roccuzzo//Instagram

La esposa de Lionel Messi reveló en su perfil de Instagram un video que muestra el backstage de su nuevo acuerdo con la reconocida marca de cosméticos norteamericana Anastasia Beverly Hills, se trata de una empresa que maneja distintos productos vinculados a la belleza.

En el clip compartido por la influencer se mostró el avance de una producción donde aparece maquillándose las cejas frente a una cámara de video y aunque evitó revelar detalles de la iniciativa, adelantó que el proyecto será presentado en los próximos días. “Este domingo”, anunció.

Antonela Roccuzzo//Instagram

También, en dichas imágenes se observa a Antonela Roccuzzo con un look que llama mucho la atención. La mujer de Messi tiene puesto un vestido de mangas larga de tono bordo ceñido al cuerpo y complementó su outfit con joyas de Tiffany & Co: Unos aros de argolla y pulsera de oro, y un anillo Bird on a Rock, elaborado con platino, oro y diamantes.

Los negocios de Antonela Roccuzzo que compiten con las grandes marcas

Con un perfil bajo, pocas entrevistas públicas y lejos de los escándalos, Antonela Roccuzzo es una de las mujeres más solicitadas por las principales compañías de moda. La esposa de Lionel Messi logró trazar su propio camino en el mundo empresarial y transformar su imagen en una marca.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi//Instagram

La rosarina comenzó siendo influencer y el rostro de las principales etiquetas del país. Luego en el 2014 fundó una empresa de indumentaria infantil junto a su mamá Patricia Blanco, su hermana Paula Roccuzzo y su prima Andrea Lo Menzo. Años más tarde, se unió a Sofía Balbi, la esposa de Luis Suárez y abrió una tienda Ricky Sarkany en Barcelona, España.

La llegada de Lionel Messi al Inter de Miami, abrió nuevas puertas para Antonela Roccuzzo, convirtiéndose en la embajadora latina de la marca deportiva de alta gama, Alo Yoga y lanzó Stanley 1913 x Anto con tres productos en tono verde agua: Termo mate system, Mate clásico y el vaso Quencher.

Antonela Roccuzzo//Instagram

También, Antonela Roccuzzo representa otras importantes marcas de cuidados para la piel, belleza capilar, fragancias, joyas, entre otras. Además, sacó al mercado unas fundas para teléfono, tiene su propio playlist en Spotify, se trata de una colección de música que usa para entrenar. Y este domingo presentará oficialmente una nueva cápsula beauty que le permitirá seguir creciendo sin techo en el ámbito de los negocios.