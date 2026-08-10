El mensaje de José Chatruc a Sabrina Rojas, después de que ella anunciara su separación

“Fin”. Así anunció Sabrina Rojas su separación de José Chatruc, tras su intenso -pero breve- romance. La noticia sorprendió a sus seguidores, especialmente por la exposición que ambos habían tenido en las últimas semanas y por la manera en que habían decidido transitar públicamente el comienzo de su relación. La conductora fue la primera en referirse a la separación y lo hizo a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, donde dejó en claro que la historia de amor llegó a su fin.

En medio de la repercusión que generó la noticia, el comentarista deportivo también decidió pronunciarse sobre la ruptura. En este marco, se expresó públicamente y acompañó el anuncio con un sentido mensaje, dejando entrever el lugar que ocupó Sabrina durante el tiempo que estuvieron juntos.

Sabrina Rojas y José Chatruc | Instagram

Sabrina Rojas anunció su separación de José Chatruc

La historia de amor entre Sabrina Rojas y José Chatruc comenzó a tomar estado público el 14 de abril de 2026, cuando ambos protagonizaron su primera aparición juntos durante la alfombra roja del estreno de la obra teatral El chat de mamis. En aquella oportunidad, se mostraron muy cariñosos y se besaron frente a las cámaras, aunque la conductora se encargó de aclarar que todavía no eran oficialmente pareja y definió el vínculo que los unía como “amigovios”.

Pocas semanas después, la relación dio un paso más y el exfutbolista decidió pedirle formalmente que fuera su novia. En este marco, contó el 5 de mayo que la modelo había aceptado y, fiel a su impronta descontracturada con el que ambos atravesaban el romance, bromeó sobre la fecha exacta del comienzo de la relación al señalar: “El 2 de otoño”.

La confirmación definitiva llegó al día siguiente, el 6 de mayo, cuando ambos dejaron de lado las especulaciones y compartieron en redes mensajes de cariño. La ocasión fue el cumpleaños número 46 de Sabrina, quien eligió dedicarle unas palabras a Pepe y expresar lo feliz que estaba de compartir ese momento con él: “Te amo Chatruc. Empezar mis 46 con vos es un hermoso regalo”. Cabe destacar que su relación también tuvo momentos especiales como el viaje que realizaron juntos a Brasil, donde compartieron fotos juntos súper enamorados.

Las vacaciones de Sabrina Rojas y José Chatruc en Brasil | Instagram

Sin embargo, este lunes 10 de agosto, los tortolitos decidieron poner punto final a su unión. Mediante un breve comunicado, la ex de Luciano Castro expresó: "Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos”. Acto seguido, lanzó una frase que desvaneció las especulaciones al respecto de su decisión: "Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla", expresó.

Finalmente, cerró el posteo con unas sentidas palabras a su ahora expareja: "José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo".

Sabrina Rojas y José Chatruc | Instagram

La respuesta de José Chatruc tras el comunicado de Sabrina Rojas

Si bien José Chatruc suele mantener un perfil bajo y alejado de la exposición mediática, en esta oportunidad decidió referirse públicamente a la separación. El exfutbolista reposteó en sus redes sociales el comunicado que había compartido Sabrina Rojas y acompañó la publicación con un cálido mensaje dedicado a la conductora. “Nada más que agregar. Sos una mujer increíble, Sabri”, escribió Chatruc, dejando en claro el cariño y el respeto que mantiene por quien fue su pareja.

Con pocas palabras, eligió acompañar la decisión de la actriz y evitar cualquier tipo de polémica en torno a la separación. Su gesto en redes reflejó el cariño que sigue conservando por ella y dejó claro que, pese al final del noviazgo, ambos buscaron cerrar esta etapa desde un lugar de respeto y cordialidad.

El mensaje de José Chatruc a Sabrina Rojas, después de que ella anunciara su separación | Instagram

De esta manera, José Chatruc y Sabrina Rojas le pusieron punto final a una relación de seis meses. Ambos dejaron en claro que la decisión de separarse no estuvo vinculada a una infidelidad, una pelea ni a un conflicto puntual, sino al desgaste propio del vínculo y a la decisión de continuar sus caminos por separado. Así, la pareja cerró esta etapa desde el respeto y el afecto que se profesaron durante el tiempo que estuvieron juntos.