Alejandro Sanz arrasa en Argentina: Agotó las entradas para su primer show en el Campo de Polo y confirma nueva fecha

Alejandro Sanz continúa demostrando su inmenso poder de convocatoria en Argentina. Tras el anuncio de su gira Tour 2026 por el país y Latinoamérica, el artista español agotó rápidamente las entradas para su primera presentación en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires, obligando a su equipo a confirmar una nueva y única fecha en la capital.

La noticia generó un nuevo pico de emoción entre sus seguidores argentinos, quienes siempre guardan con gran expectativa y cariño la llegada del multipremiado intérprete. La nueva cita en la Ciudad de Buenos Aires será el viernes 7 de marzo , en el mismo Campo de Polo, un día después de la fecha original que quedó marcada como “sold out” .

Alejandro Sanz vuelve a tocar en Argentina.

La segunda oportunidad para ver a Sanz en Buenos Aires pondrá sus entradas a la venta a partir de este jueves 20 de noviembre a las 16. Los boletos estarán disponibles a través de Enigmatickets.com. El regreso de Alejandro Sanz a la Argentina se produce tras el recuerdo latente de su visita exitosa en mayo de 2023, donde reunió a más de 100.000 personas, consolidando su vínculo inquebrantable con el público local. Esta nueva visita será la oportunidad para presentar en vivo su nuevo trabajo discográfico, "¿Y ahora qué +?" .

Un álbum con colaboraciones de lujo

El nuevo material del ícono de la música española, que verá la luz el 21 de noviembre, ya está generando gran expectativa, no solo por la evolución de su sonido, sino por las colaboraciones de alto nivel que incluye. El disco presenta duetos con reconocidas figuras de la música como Shakira , en el histórico tercer encuentro de ambos con el tema "Bésame" , que ya ha alcanzado récords en las listas digitales.

Alejandro Sanz.

Tambien tiene una colaboración con Grupo Frontera , en la canción "Hoy No Me Siento Bien" y con Carín León , en el tema "El Vino de Tu Boca" .El Tour 2026 fusionará los grandes clásicos que definieron su carrera, como "Corazón Partío" y "Amiga Mía" , con las nuevas canciones, permitiendo al público experimentar la evolución de uno de los artistas latinos más influyentes.

Todas las fechas de Alejandro Sanz en Argentina

La agenda del ganador de 22 Latin Grammy y 4 Grammy para el país es intensa, tocando las plazas más importantes. El 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario. 6 y 7 de marzo en el Campo de Polo, Buenos Aires y el 8 en el Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba.

El show Alejandro Sanz explotó en México.

Con más de 25 millones de discos vendidos y el título del artista español con más premios Grammy en la historia, Alejandro Sanz reafirma con este furor de entradas que su voz y su arte siguen más vigentes que nunca en el corazón de sus fans.