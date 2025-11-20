Barby Franco volvió a enamorar a sus seguidores con una postal que parece salida de un cuento. Su hija, Sarah Burlando, lució un adorable look de princesa mientras jugaba a recrear la mítica escena de Rapunzel junto a su mamá.

El look de princesa de Sarah Burlando en su impresionante castillo propio, para recrear una escena de Rapunzel

Desde un impactante castillo personalizado, Barby Franco y Sarah Burlando cautivaron a sus seguidores al recrear una escena icónica de Rapunzel. A través de sus redes sociales, la modelo compartió un dulce video en el que se las ve jugando en la habitación de la pequeña, sorprendiendo a todos con sus divertidos y encantadores looks.

La nena eligió un conjunto estampado con mariposas y tonos vibrantes, ideal para convertirse en una princesa de cuento. Sarah apareció en el balcón del castillo —con torres, ventanitas y arcos iluminados— mientras Barby la esperaba abajo, interpretando el papel de Madre Gothel, la madrastra del personaje. Para eso, usó un vestido plateado y una capa negra que completaron la escena a la perfección.

Sarah Burlando

El momento más divertido llegó cuando Sarah lanzó una larga tela roja que simulaba el cabello de la princesa, arrancando sonrisas entre quienes vieron el video. Los detalles del espacio, desde las luces cálidas hasta los rincones de juego repletos de muñecos y objetos tiernos, terminaron de componer un escenario de fantasía.

La tierna reacción de Barby Franco al ver a Sarah Burlando actuando de Rapunzel

Mientras la pequeña “princesa” se hacía fuerte en su torre, Barby Franco la miraba con una mezcla de orgullo, ternura y complicidad que ya es sello de la familia. La escena transmitía pura magia: una mamá que acompaña el juego y deja que la imaginación de su hija vuele lejos, gracias a ese castillo creado para soñar despierta.

Barby Franco y Sarah Burlando

El resultado fue una postal llena de fantasía y risas. “Ahí va madre”, escribió Barby sobre las imágenes, en referencia a las adorables indicaciones de Sarah Burlando, quien le pedía que le acomodara su “cabello” y participara de la escena en su rol de madrastra.