Así fue el robo a la casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier

Valeria Mazza suele ser noticia por todo lo relacionado al mundo de la moda o por su exitosa carrera en España como conductora. Lamentablemente, en las últimas horas, su nombre quedó vinculado a un hecho delictivo, ya que cinco delincuentes ingresaron a su casa.

Los detalles del robo a la casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier

Todo sucedió este miércoles, aunque la información comenzó a circular en la mañana de hoy, jueves. Fue Mauro Szeta quien se encargó de dar la primicia a través de su cuenta de Twitter, ofreciendo los primeros datos sobre lo sucedido.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier.

Según se supo, cerca del mediodía, cinco jóvenes saltaron el portón de la casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier e ingresaron al fondo de la misma. Mientras merodeaban por ese lugar, fueron vistos por Taína Gravier, que de inmediato comenzó a gritar.

Al ver la situación, los cinco delincuentes se dieron a la fuga, pudiendo llevarse solamente una mochila. Sin embargo, al momento de escapar, ese elemento quedó tirado, por lo que finalmente no pudieron hacerse con nada.

Valeria Mazza y Taina Gravier.

Tras el hecho, el fiscal Patricio Ferrari se hizo presente en el lugar e inició las investigaciones. En las próximas horas, podría pedir la colaboración de los vecinos de la zona, para aportar imágenes de las cámaras de seguridad lindantes y poder dar con los delincuentes.

La palabra de Alejandro Gravier

En horas de la mañana, Alejandro Gravier contó lo sucedido en los micrófonos de Desayuno Americano. El esposo de Valeria Mazza contó que estaban todos bien y que habían podido contener a Taína, que lógicamente había quedado afectada por la situación. “"No entraron porque había mucha gente (…) Ojalá estas cosas sirvan para que se solucionen”, cerró.

Seguramente en las próximas horas se sepan más novedades del caso, aunque la investigación parece estar bastante clara. Por fortuna, la situación no pasó a mayores y, a pesar del mal momento que vivió la familia de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, todo quedó en un enorme susto.