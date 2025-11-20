A días de convertirse otra vez en papá, Maxi López lloró al hablar de sus hijos en MasterChef Celebrity: "Te la pasás extrañando"

Wanda Nara adelantó cómo será el programa de esta noche en MasterChef Celebrity (Telefe) y conmovió a los fanáticos de Maxi López. Es que, a días de convertirse nuevamente en padre, el exfutbolista se emocionó al hablar de sus cuatro hijos y del bebé que está en camino.

Maxi López lloró al hablar de sus hijos en MasterChef Celebrity: "Te la pasás extrañando"

Este jueves 20 de noviembre se espera una noche muy emotiva en MasterChef Celebrity. Tal como adelantó Wanda Nara en su cuenta de Instagram, los hijos de los participantes serán los protagonistas del programa y no solo los ayudarán a cocinar, sino que también emocionarán a los famosos.

En ese marco, Maxi López se quebró al hablar de sus hijos y de lo que significa estar lejos de ellos. El exfutbolista está a días de convertirse en papá por quinta vez y no poder acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, en la última etapa del embarazo lo sensibilizó. Además, recordó todos los años en los que no pudo estar cerca de Valentino, Constantino y Benedicto, quienes vivían en Italia, Turquía o Argentina junto a Wanda Nara.

En el video que se viralizó, la conductora del reality le preguntó: “¿Qué es lo más difícil, Maxi, de tener a los chicos lejos?”. López no dudó en responder: “Que te la pasás extrañando”. En ese momento, se quebró y Wanda Nara se acercó a abrazarlo.

Maxi López en MasterChef Celebrity

De esta manera, el ex River se mostró entre lágrimas al contar el difícil momento que atraviesa más allá de su éxito en el ciclo de cocina. Si bien hoy está más cerca de sus tres hijos mayores, Maxi López aseguró que extraña a Elle, la hija que tuvo con Daniela Christiansson, y, por supuesto, al bebé en camino, Lando.