Revelan la fuerte pelea de Marcelo Tinelli con Paula Robles tras la amenaza de muerte a Juanita: insultos, gritos y teléfonos bloqueados

Marcelo Tinelli declaró como testigo ante el fiscal Federico Taramelli por la denuncia que presentó su hija, Juana, tras recibir amenazas de muerte. Según contaron en Tarde o Temprano (eltrece), el conductor relató la tensa discusión que mantuvo con su exesposa, Paula Robles, luego del llamado desesperado que recibió la joven.

Revelan la fuerte pelea de Marcelo Tinelli con Paula Robles tras la amenaza de muerte a Juana

A tres semanas de la denuncia radicada por Juana Tinelli, en la que mencionó a Gustavo Scaglione, su padre se presentó ante la Justicia para aportar detalles clave sobre lo sucedido. En el programa de María Belén Ludueña ampliaron la información y explicaron que Marcelo Tinelli no solo describió cómo se enteró del episodio, sino también la fuerte pelea que tuvo con Paula Robles en medio de la crisis familiar.

Según el expediente, Marcelo contó que todo comenzó cuando recibió un mensaje de su hija menor: “Necesito hablar urgente con vos”. Al llamarla, Juana le dijo entre lágrimas: “Me acaban de amenazar”. El conductor aseguró que la joven le mencionó el nombre de la persona involucrada, pero él le respondió que hacía mucho tiempo no tenía contacto con esa persona. Al verla tan angustiada, trató de contenerla con un “tranquilizate”, pero esa frase encendió la furia de Paula Robles.

Juana Tinelli

Siempre según el relato judicial, la exbailarina tomó el teléfono y le recriminó a los gritos: “¿Cómo le vas a decir que se tranquilice a una persona que acaban de amenazar?”. Marcelo Tinelli, sorprendido por la reacción, le pidió: “¡Pasame con Juana!”. Sin embargo, el conductor mencionó que la situación escaló aún más: "Juana agarró el teléfono, me insultó y me cortó. Después, me escribió y me dijo que no podía creer que no le diera bola".

Marcelo Tinelli y sus cinco hijos

Por último, Marcelo Tinelli declaró que, desde ese momento, quedó completamente bloqueado por su hija “de todos lados”, dejando en evidencia la profunda tensión que atraviesa la familia mientras avanza la investigación por las amenazas.