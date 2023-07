Tini Stoessel encaró una gira por España que la llevó a revelar la difícil situación personal que está atravesando. La cantante confesó que tuvo ataques de pánico y que no creyó posible volver a un escenario.

"Hace tres semanas me era muy lejano poder volver a subir a un escenario, y fue una meta que me puse en mi cabeza. Y poder estar acá es un gran logro, gracias a ustedes por todo el amor que me brindan, muchas gracias de verdad. Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales", expresó la artista en el primer recital que brindó como parte de su tour en España.

Previo a esto, Alejandro Sanz reveló que estaba pasando por un problema similar, sufriendo depresión e intentando salir adelante. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", expresó el cantante semanas atrás.

En este marco, Alejandro quiso estar presente en uno de los shows de Tini el pasado fin de semana. En la parte del show en donde la cantante interpreta el tema "Corazón partío" de Sanz, se pudo escuchar un mensaje muy especial que sorprendió a Stoessel.

El mensaje de Alejandro Sanz que hizo llorar a Tini Stoessel

Tini y Alejandro son amigos desde hace años, y de hecho han colaborado juntos en programas como "La Voz" de España y también en el videoclip "Un beso en Madrid". Es por esa cercanía que durante uno de sus shows en España, el músico decidió darle una sorpresa, dedicándole unas hermosas palabras.

"Te quiero mucho, te lo agradezco además. Ese homenaje para mí significa mucho. Disfruta de tu gente, de tu público y disfruta de este que es también tu país. Te quiero mucho", le dedicó Alejandro.

Sorprendida por la aparición del mensaje de su colega, Tini no pudo contener la emoción y de las sonrisas iniciales luego quebró en llanto.

