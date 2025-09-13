Alfa reveló cómo fue el accidente de Thiago Medina: “La moto le pega de frente al auto”

Este viernes 12, Thiago Medina sufrió un terrible accidente automovilístico donde su moto impactó contra un auto dejándole graves secuelas físicas, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Ante esta grave situación, sus compañeros de Gran Hermano se pronunciaron en los medios de comunicación y redes sociales para pedir una cadena de oración.

Walter “Alfa” Santiago, experto en motos, habló este mediodía con TN y reveló detalles del siniestro vial y de los resultados preliminares que dieron las pericias.

Alfa y Thiago Medina | Twitter

Alfa habló del accidente de Thiago Medina

Thiago Medina y Alfa se conocieron en Gran Hermano y supieron construir un lazo de amistad inquebrantable luego de la finalización de la primera edición del histórico certamen televisivo conducido por Santiago Del Moro. Es por ello que, al conocerse la trágica noticia, acudió al hospital de Moreno donde se encuentra internado en terapia intensiva. Fue en ese momento que el influencer de 60 años dialogó con TN mientras llegaba a Montevideo para presenciar un homenaje a Antonio Gasalla en Punta del Este.

“Se pegó un tortazo infernal por lo que vi en las fotos. Es una piña infernal. La moto le pega de frente al auto”, comenzó diciendo. Asimismo, propició algunos detalles de la situación médica del ex hermanito que, por el momento, es de carácter reservado. “Thiaguito está intentando pelearla. Fue en la ruta 7. Poca señalización, poca iluminación. Él no tenía mucha experiencia en andar en moto...”, aseguró muy apenado.

Fiel apasionado del motociclismo y de las motos en general, el ex participante aseguró: “Con la moto es complicado, la moto es muy peligrosa. El resultado del accidente en la moto es un segundo, mucha velocidad y como decís vos impacta completamente diferente también, si, por lo que yo vi en la foto es infernal el golpazo que se pegó”.

En este marco, se sumó a la cadena de oración que comenzaron los allegados al creador de contenidos: “Así que rezar para que salga adelante. Te digo cuando lo vi quedé muy preocupado, y entonces no dormí porque no pude pegar un ojo toda la noche recordando, pensando o rezando a mi manera para que se recupere que poner las fuerzas”. También añadió: "Sé que le sacaron el bazo, sé que tenía un riñón comprometido, el golpe fue muy fuerte. Sí, te vuelvo a decir, si son las fotos que yo vi, que vayas con casco en la moto, le pegas con todo el cuerpo al pavimento y al auto. Cualquier motito ya está a 120, 130 km por hora. Cualquier impacto a no a 100, a 60 kilómetros por hora, es terrorífico”.

Por su parte, reforzó el pedido de dadores de sangre que necesita el Hospital Luciano y Mariano de la Vega Zonal General de Agudos. “Los que puedan donar sangre, acérquense al hospital. Necesita 25 dadores”, exclamó.



Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus gemelas | Twitter

De acuerdo a los últimos datos arrojados por los partes médicos, Thiago Medina cuenta con un “estado reservado con riesgo de vida". No obstante, debido a la fuerza del impacto le “tuvieron que extirpar el bazo, además tiene un pulmón y un riñón comprometidos”. Finalmente, los médicos detallaron: "Tal como dice el parte médico, el paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado".

