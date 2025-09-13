El dramático pedido de Juli Poggio por Thiago Medina

Thiago Medina lucha por su vida tras un brutal accidente de tránsito. El ex participante de Gran Hermano chocó con su moto y se encuentra internado en terapia intensiva en un hospital de Moreno. Es por eso que Juli Poggio les hizo un dramático pedido a sus seguidores a tráves de su perfil de Instagram.

Juli Poggio pidió una cadena de oración por Thiago Medina

Este viernes, cerca de las 20 horas, Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, chocó con su moto y fue internado en un hospital de la localidad bonaerense de Moreno. Tras ser operado de urgencia, el joven de 22 años se encuentra en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

Juli Poggio y Thiago Medina

En ese marco, Juli Poggio, su amiga y ex compañera del reality, habló del accidente y les pidió a los fanáticos que rezaran por Thiago. "Cadena de oración para Thiaguito. Vamos todo va a estar bien", dijo la influencer y compartió una foto en la que se los puede ver abrazados.

El posteo de Camilota, la hermana de Thiago Medina

Luego del posteo de la modelo en sus redes sociales, la familia de Thiago y su ex novia, Daniela Celis, también se sumaron al pedido. "Lo único que pido es que pongan a mi hermano en oración, hoy me toca a mí. Por favor necesito de sus oraciones. Muchas gracias", escribió su hermana Camilota mientras que "Pestañela" dijo: "Cada personita aporta un montón, luz, reiki, fuerzas, cada uno hace la diferencia, Thiago lo necesita GRACIAS".

Daniela Celis también se sumó a la cadena de oración

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

Tras protagonizar un brutal accidente en General Rodríguez, Thiago Medina continúa internado en la terapia intensiva del Hospital Luciano y Mariano de la Vega de Moreno. Según informó TN, este mediodía se dieron a conocer los detalles de su estado de salud: “El parte médico dice estado reservado con riesgo de vida. Tuvieron que extirparle el bazo, además tiene un pulmón y un riñón comprometidos”.

Asimismo, detallaron: "Tal como dice el parte médico, el paciente (Thiago Medina) fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado".