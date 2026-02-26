El paso a paso de la torta de cumpleaños que La Joaqui le regaló a Luck Ra

Luck Ra cumplió 27 años, el pasado 20 de febrero, y recibió de parte de su pareja La Joaqui un regalo muy especial que no pasó desapercibido en la celebración. Se trata de una torta temática con el personaje del burro de Shreck, con el que suelen compararlo en las redes sociales. Tras la repercusión que generó el pastel, la encargada de hacerlo mostró el paso a paso y cautivó a todos.

La original torta de cumpleaños de Luck Ra

Luck Ra celebró a lo grande su cumpleaños junto a su novia La Joaqui, familiares y amigos más cercanos. "Cumpleaños feliz y la mejor torta", escribió el artista cordobés junto a una imagen que lo muestra sonriendo junto a su original pastel. El mismo fue un obsequio de parte de la cantante y actual participante de Masterchef Celebrity (Telefe), quien se comunicó con una pastelera conocida en Instagram para llevar a cabo el diseño.

"¿Por qué dicen que me parezco a la torta?", preguntó con humor el joven a sus millones de fanáticos. Tal como se observa en la fotografía, la elección de La Joaqui no fue casualidad ya que hace un tiempo su novio es comparado con el Burro de la exitosa película Shrek. Según los usuarios, ambos tienen facciones parecidas como las cejas y la sonrisa.

Luck Ra posó junto a su original torta de cumpleaños

La publicación cosechó una lluvia de "likes" y cientos de halagos para la persona que realizó el pastel. Por esta razón, su creadora Pamela Pastor Ruphas no dudó en salir a mostrar cómo fue el proceso creativo y las horas que le dedicó a esta enorme torta con estructura. "Todo comenzó con un mensaje que me envió La Joaqui, donde me decía que quería una torta de Burro. Ese era un proyecto que tenía muchas ganas de hacer así que nos pusimos manos a la obra", expresó la pastelera en el video que subió a su cuenta de Instagram.

Así se hizo la torta de "Burro" de Shreck para el cumpleaños de Luck Ra

Según se puede ver en el posteo, esta original pieza inspirada en un entrañable personaje animado tuvo varios pasos. El primero consistió en buscar distintas referencias del personaje para captar sus proporciones y gestualidad. El segundo, en diseñar la estructura interna que sostendría el peso de la torta.

Como tercer paso, Pamela Pastor Ruphas mostró dio inicio al modelado: empezó por las patas, continuó con la panza y avanzó con parte de la boca. Todas estas partes no era comestibles y funcionaban como soporte para garantizar firmeza y estabilidad. El cuarto se basó en crear el interior con bizcochos de chocolate rellenos de frutos rojos, ganache de chocolate y vainilla, una combinación intensa y equilibrada, que fue pedido por La Joaqui teniendo en cuenta los gustos de Luck Ra.

El quinto y último paso fue cubrir toda la torta con mazapán y realizar un minucioso trabajo artesanal. El mismo se destacó por sus detalles, texturas, colores y acabado final. Como resultado, logró un diseño que replicó a la perfección la piel, las facciones y la expresión del Burro de Shreck.

La torta de "Burro" de Shreck para el cumpleaños de Luck Ra (Instagram: @pamelapastorruphas)

En la imagen que compartió la emprendedora, se observa la impactante figura terminada: un burro gris de expresión simpática, con grandes orejas erguidas, sonrisa amplia y dientes a la vista, montado sobre una base verde que simula césped. El personaje luce un pequeño mechón azul en la cabeza haciendo referencia al look que posee Luck Ra. Como era de esperarse, los usuarios quedaron completamente cautivados y aplaudieron el resultado. En resumen, el paso a paso de la torta de cumpleaños que La Joaqui le regaló a Luck Ra se llevó todos los halagos y se volvió viral en las redes sociales.