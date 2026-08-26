Allegra Cubero sigue los pasos de Nicole Neumann: así fue su primer desfile como modelo

Allegra Cubero compartió una velada especial junto a su madre, Nicole Neumann, en el Alvear Icon Hotel. Durante la velada, la adolescente se convirtió en la encargada de abrir la pasarela de la nueva colección de Laurencio Adot y Thiago Pinheiro durante la Gala Benéfica de la Fundación Paolini. Su participación marcó el inicio de una propuesta que reunió moda, solidaridad y figuras reconocidas, en un escenario que combinó diseño nacional y compromiso social.

El debut de Allegra Cubero como modelo que marca el inicio de su carrera

Allegra Cubero, hija de Nicole Neumann, vivió un momento especial al debutar oficialmente en la pasarela durante la Gala Anual Benéfica de la Fundación Paolini. El evento, realizado en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, reunió a destacadas figuras con el objetivo de recaudar fondos para la remodelación integral del Hogar Milagros. En ese marco, la joven abrió el desfile de la nueva colección de Alta Costura Spring–Summer 2026/27 de Laurencio Adot y Thiago Pinheiro.

Barbie Simons, Laurencio Adot, Elina Constantini, Thiago Pinheir y Allegra Cubero en la Gala Benéfica de la Fundación Paolini

La presencia de la adolescente en la pasarela marcó un hito en su vida y también un guiño a la trayectoria de su madre, quien acompañó la velada. Con apenas 15 años, la modelo se convirtió en la encargada de dar inicio a las 50 pasadas que integraron la colección “Raíces del Corazón”, una propuesta que reivindica el diseño argentino y celebra la artesanía local. La joven mostró seguridad en su primera experiencia, reflejando su talento en cada paso.

Para su debut, Allegra Cubero lució un vestido largo Prêt Couture en tono turquesa vibrante, perteneciente al bloque cromático inicial de la colección. El diseño strapless destacó por su estructura sin mangas y un lazo en la cintura, acompañado por una falda con pliegues superpuestos que aportaron volumen y movimiento. El estilismo se completó con el cabello suelto en ondas marcadas y un maquillaje delicado, bajo la producción general de Roxana Harris, peinado de Juan Cruz y make up de Celeste Mud.

Nicole Neumann, Thiago Pinheir, Allegra Cubero Laurencio Adot en la Gala Benéfica de la Fundación Paolini

La propuesta resaltó la frescura de los colores iniciales de la colección y la importancia de los detalles artesanales. La hija de Nicole Neumann fue la encargada de dar inicio a un recorrido visual que evolucionó a lo largo de la pasarela. La propuesta de Laurencio Adot y Thiago Pinheiro se presentó como un recorrido que comenzó con colores intensos y evolucionó hacia plateados y dorados, reafirmando el espíritu artesanal con bordados a mano. La colección combinó el concepto de Alta Costura con piezas listas para usar, orientadas a eventos de gala y fiesta.

Moda y solidaridad: El reconocido evento benéfico donde Allegra Cubero debutó como modelo

La Gala Benéfica de la Fundación Paolini, bajo el lema “De la Raíz al Corazón”, celebró siete años de compromiso solidario. La recaudación estuvo destinada a la remodelación del Hogar Milagros, que alberga a niños judicializados en situación de vulnerabilidad. La Fundación, presidida por Horacio Paolini y dirigida por Soledad Paolini, reafirmó su misión de acompañar a hogares e instituciones que asisten a niños víctimas de violencia, maltrato o abandono.

La moda ocupó un lugar central en la gala, con la participación de figuras como Barbie Simons y Elina Costantini, quien protagonizó el cierre del desfile en homenaje a Arlete Pinheiro de Azevedo, hermana de Thiago Pinheiro. El momento unió moda y recuerdo en una pasarela cargada de significado. Además, la velada incluyó la actuación de la Orquesta Juvenil Aeropuertos Argentina y del violinista Marcos Carreras, de 12 años, que volvió a emocionar al público.

Barbie Simons, Laurencio Adot, Elina Constantini, Thiago Pinheir y Allegra Cubero en la Gala Benéfica de la Fundación Paolini

El debut de Allegra Cubero en la pasarela se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala. Se destacó no solo por su vínculo con Nicole Neumann, sino también por el simbolismo de abrir un desfile que celebró la moda argentina y la solidaridad. Una noche donde la juventud, el diseño y el compromiso social se encontraron en un mismo escenario, marcando el inicio de un camino que la joven comienza a recorrer en el mundo de la moda.

Allegra Cubero compartió con Nicole Neumann una velada que unió moda y solidaridad en el Alvear Icon Hotel, donde la joven protagonizó la apertura del desfile de Laurencio Adot y Thiago Pinheiro. Su participación se integró a una gala que tuvo como eje la recaudación de fondos para el Hogar Milagros y que reunió a personalidades de distintos ámbitos. En ese marco, la pasarela se convirtió en un espacio donde diseño argentino y compromiso social se encontraron.

VDV