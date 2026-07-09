Nicole Neumann se sinceró sobre la educación de sus hijas, Indiana, Sienna y Allegra Cubero: "Tenía problemitas de comunicación"

Actualmente Nicole Neumann mantiene un vínculo cercano con sus hijas, Indiana, Sienna y Allegra Cubero. Sin embargo, la relación atravesó distintos desafíos a lo largo de los años, especialmente después de la separación con el exfutbolista Fabián Cubero, cuando la familia debió adaptarse a una nueva dinámica de convivencia.

Nicole Neumann y sus hijas

Durante una reciente participación en su ciclo Solo con Niki, la modelo habló con la licenciada Deborah Bellota sobre los límites en la crianza, el uso de la tecnología y las decisiones que los padres deben tomar a medida que sus hijos crecen. En ese contexto, Nicole Neumann recordó una situación que vivió tras su separación y explicó por qué terminó dándoles un celular a sus hijas, pese a que inicialmente no estaba de acuerdo con hacerlo.

La razón por la que Nicole Neumann le dio teléfonos a sus hijas

Mientras debatían sobre el uso de los teléfonos en la infancia y la adolescencia, Nicole Neumann recordó que la separación con Fabián Cubero modificó su postura respecto a este tema. "Yo me separé, tenía problemitas de comunicación con mis propios hijos, hasta que en un momento les di un celular porque dije: 'Basta, yo la llamo y quiero hablar cuando no están conmigo'. Les tuve que dar celulares", expresó.

Nicole Neumann explicó que la decisión respondió a una necesidad práctica y no a un cambio de opinión sobre el uso de la tecnología. "Bueno, una cuestión de fuerza mayor", señaló, al remarcar que necesitaba mantenerse en contacto con sus hijas cuando estaban con su padre. A partir de ahí, la conversación derivó en un debate mucho más amplio, donde se habló sobre los desafíos de la crianza, el consumo de alcohol en la adolescencia y los límites que los padres establecen en el hogar.

Nicole Neumann sobre las normalización de las bebidas alcohólica

Durante la charla con Nicole Neumann, Deborah Bellota también abrió el debate sobre los límites que los padres establecen en la adolescencia. La psicóloga sorprendió al asegurar que prefiere que su hijo tenga su primer contacto con bebidas alcohólicas dentro de un entorno familiar: "El primer fernet mi hijo se lo toma conmigo. ¿Querés probar el fernet? ¿Querés probar la cerveza? En casa conmigo. Porque el límite lo va a encontrar con nosotros, con los padres", explicó.

Licenciada Deborah Bellota

Deborah Bellota comparó esa situación con el uso de los teléfonos celulares y sostuvo que muchas veces las decisiones de las familias están condicionadas por el contexto social. En ese sentido, señaló que a los 12 años muchos chicos ya cuentan con un dispositivo propio y remarcó la importancia de que los adultos puedan consensuar criterios de crianza, aunque reconoció que no siempre resulta sencillo.

Nicole Neumann indagó sobre los errores más comunes de los padres en la crianza

A partir de esa reflexión, Nicole Neumann aseguró que le parecía "una locura" que el consumo de alcohol estuviera tan naturalizado en celebraciones como el Último Primer Día (UPD), donde muchos estudiantes todavía son menores de edad. "A mí me parecía una locura que la mayoría todavía no tienen 18 años y que esté como blanqueado el tema del alcohol", expresó antes de consultar cuáles eran los errores más frecuentes que cometen los padres.

Nicole Neumann y sus hijas

Como respuesta, Deborah Bellota explicó que uno de los principales desafíos de la crianza es aceptar que los hijos también necesitan atravesar momentos de diversión, frustración y angustia. Así, la conversación permitió conocer la mirada de Nicole Neumann sobre la crianza de Indiana, Allegra y Sienna, haciendo énfasis en el acompañamiento, la comunicación y el establecimiento de límites claros durante su crecimiento.