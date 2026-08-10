Allegra Cubero mostró su increíble parecido con su mamá, Nicole Neumann

Allegra Cubero, la joven hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, continúa ganando atención en las redes sociales gracias a su espontáneo estilo que refleja su personalidad y su gusto por la moda. Con apenas 15 años, Allegra ha sabido captar la atención de seguidores y medios, no solo por su belleza, sino también por el parecido con su mamá.

Allegra Cubero sigue los pasos de Nicole Neumann con un estilo chic

Este fin de semana, Allegra Cubero volvió a ser protagonista de varias imágenes que dejaron en evidencia su gran parecido con su madre, Nicole Neumann, y su pasión por la moda. La ocasión fue una celebración de cumpleaños en un popular bar de Palermo Hollywood, donde Allegra se mostró segura y con un estilo fresco, en línea con las tendencias actuales.

Allegra Cubero//Instagram

Durante la noche, Allegra optó por registrar cada instante mediante su cuenta de Instagram En una de las imágenes, la joven aparece frente a un espejo, luciendo un vestido corto de color amarillo claro, con un diseño asimétrico y aberturas laterales que le dan un aire juvenil y arriesgado. Complementando su outfit, llevó varias pulseras plateadas en la muñeca izquierda, aportando un toque de brillo a su look. Su rostro, parcialmente cubierto por el celular, capturó un perfil que transmitía frescura y actitud, características que parecen definir su presencia en las redes sociales.

Allegra Cubero//Instagram

En otra foto, la hija de Nicole Neumann se mostró en un baño con paredes de piedra y cerámica blanca, sumando un toque más casual y urbano a su estilo. En esta ocasión, combinó su vestido con una chaqueta marrón y un collar negro con dije metálico, demostrando su capacidad para jugar con diferentes texturas y accesorios.

La fotografía de Allegra Cubero junto a Nicole Neumann que impactó a sus seguidores

Una de las imágenes más entrañables de Allegra Cubero fue la que compartió junto a su madre, Nicole Neumann. En ella, ambas aparecen sonriendo dentro de un antiguo vagón de subte, un escenario que aporta un aire nostálgico y único. Nicole, con su característico estilo en negro, abraza a Allegra, quien mantiene su colorido vestido amarillo.

Nicole Neumann y Allegra Cubero//Instagram

Este álbum de fotos generó miles de likes y cientos de comentarios de sus seguidores que destacan el parecido de la adolescente con su progenitora. “Bella, hermosa. Una reina igual que tu mamá”, ”Cada vez más parecidas”, “Hermosa como la madre”, “Igualita a tu mami”, “¡Qué diosa sos igual a tu mamá!”, “Es un calco de Nicole”, fueron algunas reacciones de los usuarios de Instagram.

La relación entre Nicole Neumann y Allegra Cubero no solo se refleja en las publicaciones, sino también en su forma de entender la moda. Ambas disfrutan experimentar con diferentes estilos, colores y cortes, adaptando cada prenda a su personalidad. La joven ha comenzado a seguir los pasos de su madre, reafirmando su conexión especial con ella.