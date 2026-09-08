Entramos a la cocina de Mario Pergolini: mesada negra, muebles en madera y estilo marcado

A pesar de que suele mantener su vida privada lejos del foco mediático, Mario Pergolini cada tanto permite conocer algunos rincones de su intimidad a través de las publicaciones en redes sociales. En ese sentido, fue su hija Valentina quien dejó ver parte de la casa familiar y permitió descubrir cómo es la cocina del conductor.

Mario Pergolini suele cuidar la privacidad de su familia

Lejos de las propuestas completamente blancas y minimalistas que suelen imponerse en las tendencias de decoración, el ambiente se caracteriza por una combinación de madera, superficies oscuras y detalles de acero inoxidable. La elección de materiales le da al espacio una estética cálida y clásica, aunque con algunos recursos contemporáneos que aportan personalidad.

La madera, protagonista de la cocina de Mario Pergolini

Uno de los primeros elementos que se destacan en la cocina de Mario Pergolini es la madera en tonos miel, presente tanto en los muebles inferiores como en las alacenas superiores. El material ocupa buena parte del espacio y genera una sensación cálida que se combina con otros elementos de tonalidades más oscuras.

Los cajones cuentan con tiradores metálicos y algunas de las puertas superiores incorporan vidrio traslúcido o esmerilado. También se observan estanterías abiertas en las que se encuentran canastos y distintos objetos de uso cotidiano, una elección que permite dejar algunos accesorios a la vista y aporta un aspecto más vivido al ambiente.

La mesada negra que marca el contraste en la cocina de Mario Pergolini

La mesada es uno de los puntos que más llama la atención dentro de la cocina de Mario Pergolini. De un tono negro o gris muy oscuro, presenta pequeñas vetas y partículas claras que aportan textura a la superficie. Su acabado pulido genera reflejos con la iluminación y crea un contraste marcado con los muebles de madera.

Así es la cocina de Mario Pergolini

El tono oscuro también suma una apariencia más sobria al conjunto y funciona como contrapunto frente al color miel de las alacenas. De esta manera, la cocina combina dos materiales visualmente opuestos sin perder unidad y se aleja de una estética excesivamente uniforme.

Los detalles que hacen funcional la cocina del conductor

El equipamiento también tiene un lugar importante dentro de la cocina de Mario Pergoloni. En uno de los sectores se encuentran hornos empotrados de acero inoxidable, integrados a los muebles de madera, mientras que en otra zona aparece una campana extractora del mismo material.

En la cocina de Mario Pergolini predominan los tonos tierra

Debajo de esta última se destaca un revestimiento compuesto por pequeñas lamas de madera dispuestas horizontalmente, que suma textura y mantiene la presencia del material en el sector de cocción. A esto se agregan utensilios y accesorios a la vista, además de distintos objetos distribuidos sobre las superficies de trabajo. Así, la cocina de Mario Pergolini prioriza la funcionalidad y la vida cotidiana, con una estética marcada por la combinación de madera cálida, tonos oscuros y detalles metálicos.