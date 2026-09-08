Quién es y a qué se dedica Santos Mitre, el hijo de Nequi Galotti y Bartolomé Mitre

Nequi Galotti es una de las personalidades más famosas del país, se destacó como modelo, conductora, periodista y panelista y siempre compartió su vida personal con sus seguidores, incluso cada detalle de su maternidad. Tiene tres hijos de dos relaciones, los mayores Luis y Miguel son fruto de su vínculo con Luis Rusconi y su hijo menor Santos Mitre, es producto de su lazo con el empresario Bartolomé Mitre y que actualmente tiene una vida muy diferente a la de sus padres.

Así es la vida de Santos Mitre, el hijo de Nequi Galotti y Bartolomé Mitre

La relación entre Nequi Galotti y Bartolomé Mitre duró casi tres décadas hasta la partida del empresario en marzo de 2020, dejó en Santos una huella profunda, aunque él mismo ha optado por no hacer de su historia familiar un asunto mediático. En una de sus últimas publicaciones dedicadas a su padre el joven escribió: “Fuimos un trío dinámico de principio a fin. Ahora quedamos nosotros con Nequi, los hermanos que me regalaste, y sus nietos. Vas a vivir siempre en nosotros. Siempre te voy a sentir junto a mi. Te amo”.

Nequi Galotti y Bartolomé Mitre junto a su hijo Santos Mitre cuando era un niño//Instagram

Desde pequeño, Santos Mitre tuvo una infancia marcada por el amor y la estabilidad, en medio de un entorno familiar que, aunque expuesto públicamente en ciertos aspectos, siempre respetó su privacidad. Prefirió mantener un perfil más reservado, una decisión que ha mantenido hasta hoy.

Santos Mitre, el hijo de Nequi Galotti y Bartolomé Mitre//Instagram

Tanto en su perfil de Instagram como en Facebook, el heredero de Mitre tiene pocas publicaciones. La últimas datan del 2022, en las fotografías se pueden observar momentos familiares íntimos con sus padres por ejemplo, cuando era un niño, compartiendo una aperitivo en un restaurante o chapoteando en la pileta.

Nequi Galotti, Bartolomé Mitre y su hijo Santos Mitre en un restaurante//Instagram

Además, el hijo de Nequi Galotti mostró en sus pocos posteos de redes sociales sus salidas con amigos, sus viajes nacionales e internacionales, como diversas actividades deportivas como esquí en el Cerro Catedral y equitación. También, reveló su amor por los animales, ya que en varios posteos compartió fotografías de sus perras, una en tono champagne y otra negra.

Nequi Galotti, Bartolomé Mitre y su hijo Santos Mitre en un día de pileta//Instagram

La nueva profesión de Santos Mitre que se diferencia de las carreras de sus padres Nequi Galotti y Bartolomé Mitre

A lo largo de los años, Santos Mitre ha elegido dedicarse a sus pasiones y a su formación académica. Recientemente, culminó sus estudios universitarios y se tituló como Licenciado en Relaciones Internacionales, una carrera destinada a comprender el mundo y las dinámicas globales.

Si bien, el joven no compartió nada públicamente de su graduación, fue Nequi Galotti que gritó a los cuatro vientos el orgullos de que su hijo se recibió y escribió en sus redes sociales un tierno posteo: “No es solo el título lo que me emociona… es el camino, su constancia, su compromiso, su responsabilidad y su manera tan noble de pararse frente a la vida. Estoy orgullosa del profesional que es, pero mucho más del hombre bueno en el que se ha convertido. Hoy se cierra un ciclo: mis tres hijos, los tres profesionales. Y yo, con el corazón lleno, solo puedo decir...gracias, vida. Y ese orgullo inmenso de la sensación de la tarea cumplida”.

Nequi Galotti con su hijo Santos Mitre en el día de su graduación//Instagram

Mientras que su madre, Nequi Galotti, continúa siendo una figura pública que comparte aspectos de su vida con sus seguidores, Santos Mitre con 26 años ha optado por un camino diferente de bajo perfil público. Con su reciente graduación y su interés en temas internacionales, parece estar encaminado a un futuro lleno de oportunidades.