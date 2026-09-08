Los nuevos looks de Mirko y Marley, en manos del peluquero de Julián Álvarez: las fotos del antes y el después

Marley y su hijo Mirko renovaron su look y compartieron el divertido momento con sus seguidores en las redes sociales. El conductor publicó en su cuenta de Instagram imágenes y videos de la sesión de peluquería que protagonizó junto al pequeño, quien también quiso pasar por las manos de Gael Bajo, el famoso barbero de 14 años que atendió a Julián Álvarez.

Así quedaron Marley y Mirko tras cortarse el pelo por Gael Bajo, el peluquero de 14 años

A través de sus redes sociales, Marley mostró paso a paso cómo fue el corte de pelo que le realizó el joven barbero de Julián Álvarez. En las imágenes que compartió el conductor en su perfil de Instagram se puede lo puedeo observar sentado mientras el peluquero trabaja con dedicación y cuidado para lograr el resultado final.

Marley renovó su look con Gael Bajo, el peluquero de Julián Álvarez.

“Con la ayuda del barbero de 14 años, Gael, me preparé para ir a Fundaleu”, escribió Marley junto a las imágenes donde muestra el antes y el después. El conductor también mostró el resultado del cambio de look y compartió una fotografía del evento al que aparece junto a otras figuras del mundo del espectáculo.

Marley estrenó su nuevo look en el evento de Fundaleu.

Las imágenes de la sesión fueron registradas, en parte, por Mirko, quien se mostró atento a cada detalle del trabajo del barbero. El niño siguió el procedimiento de cerca y anteriormente también, vivió su propia experiencia de conseguir que le renueve el look el mismo peluquero que el jugador de la Selección argentina.

En ese caso, Marley decidió que Gael le cortara el pelo a su hijo, que "lo tenía un poco largo". Las imágenes aparecieron en la cuenta oficial del niño quien posó sonriente después de pasar por la peluquería. “Vino Gael a cortarme el pelo, ¿cómo quedé?”, decía el mensaje que acompaña el posteo.

Mirko se cortó el pelo con el barbero de Julián Álvarez y mostró el antes y el después.

Como suele ocurrir con las publicaciones del conductor y su hijo, el contenido rápidamente generó reacciones entre sus seguidores. Muchos destacaron la complicidad entre ambos y el vínculo que mantienen, mientras que otros elogiaron el trabajo de Gael y el resultado de los nuevos cortes. De esta manera, Marley y Mirko compartieron una jornada diferente, marcada por el humor, la moda y un inesperado encuentro con uno de los barberos más jóvenes y reconocidos del momento.

Quién es Gael Bajo, el peluquero que cortó el pelo a Marley y a Mirko

Gael Bajo, el peluquero que renovó los looks de Marley y Mirko se hizo conocido en los últimos meses por ser el barbero de Julián Álvarez. Sin embargo, comenzó su actividad cuando tenía 6 años y con los ahorros que junto siendo un niño le pidió a su papá que le comprará los equipamientos de peluquería.

Marley mostró el nuevo corte de pelo de Mirko.

El joven comenzó a publicar en redes sociales su trabajo, convirtiéndose en influencer y cosechando más de un millón de seguidores. En una conversación con el Youtuber Nachano, confesó que quería cortarle el pelo a Julián Álvarez, esta declaración llegó a los oídos de la CEO de un seguro de viaje, quien contactó con el jugador y el barbero pudo cumplir su sueño.

Julián Álvarez con Gael Bajo, el peluquero de 14 años que cortó el pelo a Marley y Mirko.

A pesar de su corta edad, Gael Bajo logró destacarse por su habilidad con las tijeras y la máquina, y a ganar popularidad en las redes sociales. Su trabajo llamó la atención de distintas personalidades, entre ellas Marley, quien decidió confiarle su imagen para el evento de Fundaleu y además, puso en sus manos el cambio de look de Mirko.