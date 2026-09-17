Quiénes son y a qué se dedican Teo y Noe, los hijos de Ana Paula Dutil y Fernando Ranuschio

Ana Paula Dutil es una reconocida exmodelo y empresaria argentina que marcó una época en las pasarelas de los años 90. Su vida familiar siempre despertó gran interés en el público. Durante unos 20 años, formó una de las parejas más estables del espectáculo junto a Emanuel Ortega, con quien tuvo a sus dos hijos menores, Bautista Ortega e India Ortega. Con ellos residió un largo tiempo en el exterior antes de regresar al país. Sin embargo, mucho antes de este conocido romance, consolidó su primer matrimonio con el también exmodelo y fotógrafo Fernando Ranuschio. Aquella primera relación, previa a su salto definitivo a la gran exposición mediática de la familia Ortega, dio vida a sus dos hijos mayores, quienes mantuvieron un perfil bajo y tomaron caminos profesionales muy diferentes.

Teo, Noé, Bautista e India, todos los hijos de Ana Paula Dutil

¿Quién es Teo Ranuschio, el hijo de Ana Paula Dutil y Fernando Ranuschio?

El hijo mayor de Ana Paula Dutil es Teo Ranuschio, un joven de 30 años, fruto de la relación entre la exmodelo y Fernando Ranuschio. Él nació a mediados de la década de los noventa, específicamente en 1996, la etapa de mayor solidez matrimonial, consolidada bajo el ala del modelaje y las pasarelas compartidas. Si bien pasó sus primeros años en una familia consolidada, a sus 4 años, sus papás tomarían caminos separados, y su mamá se mudaría al exterior.

Teo se dedica de lleno a la producción y el empleo corporativo, habiendo dado sus primeros pasos en la reconocida productora audiovisual Landia. Además, complementa su tiempo con una fuerte veta deportiva y de aventura, destacándose en disciplinas como el snowboard, el rugby y el fútbol. A pesar de pertenecer a un círculo familiar de altísima exposición mediática por el posterior vínculo de su madre con el clan Ortega, él mantiene un perfil estrictamente privado. Elige vivir lejos del ojo público en Barcelona, España, interactuando en redes de forma reservada para sus más de 2 mil allegados que lo siguen en su cuenta de Instagram privada.

Ana Paula Dutil, Teo Ranuschio

¿Quién es Noé Ranuschio, el hijo de Ana Paula Dutil y Fernando Ranuschio?

El segundo hijo del primer matrimonio de Ana Paula Dutil es Noé Ranuschio, un joven de 28 años de edad. Él nació en el año 1998, una época en la que la relación de sus padres atravesaba momentos de fuerte inestabilidad emocional y profundos desgastes internos tras el nacimiento de su hermano mayor, lo que precipitó el final de la pareja poco tiempo después. Noé tenía apenas 2 años, cuando sus progenitores decidieron concretar la separación definitiva en los 2000, previo a que su madre rehiciera su vida sentimental con el cantante Emanuel Ortega.

Noé se destaca como un apasionado de la música, desempeñándose activamente como artista y viajando en una casa rodante para realizar presentaciones junto a su banda musical. Aunque en su adolescencia e inicios de la juventud experimentó brevemente en el modelaje de pasarela siguiendo el legado familiar, decidió volcarse por completo al camino artístico independiente.

Al igual que su hermano mayor, sostiene un perfil estrictamente privado ante la prensa y el público masivo. Prefiere resguardar su cotidianeidad lejos del foco de los medios tradicionales, compartiendo sus proyectos creativos y su noviazgo con la modelo Maga Abramoff únicamente en sus círculos cercanos. En su cuenta de Instagram abierta, solo tiene más de 3 mil seguidores, que siguen su música y su camino independiente.

Noé Ranuschio, el hijo de Ana Paula Dutil y Fernando Ranuschio

La relación de Teo, Noé, Bautista e India, todos los hijos de Ana Paula Dutil

Teo y Noé son los hijos mayores de Ana Paula Dutil, pero Bautista e India son los más mediáticos, ya que son fruto de la relación con Emanuel Ortega. La relación entre los cuatro es sumamente afectuosa, compinche y unida , a pesar de haber transitado realidades geográficas y familiares muy diferentes. El lazo se forjó bajo una dinámica de familia ensamblada en distancia, ya que su mamá y sus hermanitos vivieron en Miami. Aunque la modelo reflexionó públicamente sobre las culpas de aquella época por priorizar el armado de su nuevo hogar, los hermanos lograron consolidar un vínculo indestructible, siendo el sostén fundamental que ayudó y acompañó de forma incondicional a su madre para superar sus problemas de salud mental y depresión en los últimos años.

Las diferencias de edades marcan dos etapas generacionales muy claras dentro del grupo de hermanos. Entre el primogénito, Teo Ranuschio de 30 años, y la más pequeña de la casa, India Ortega, de 20 años, existe una brecha de 10 años de diferencia. En el medio se ubican Noé Ranuschio con 28 años y Bautista Ortega con 24 años. Esta diferencia también se ve en las redes sociales, y su perfil público. Los dos mayores, Teo y Noé, optan por cuentas con un perfil estrictamente privado y reservado. Por el contrario, los dos menores se exponen de forma pública: Bautista tiene un perfil visible enfocado en su vida, mientras que India trabaja activamente como modelo e influencer, acumulando miles de seguidores.

A pesar de todo, los cuatro mantienen un contacto estrecho. La forma en que demuestran el cariño que se tienen es a través de tiernos posteos grupales retro que comparte su madre en fechas especiales, donde se dedican me gustas y mensajes de apoyo. Además, los menores suelen dejar comentarios de admiración y emojis en las pocas publicaciones públicas familiares, demostrando que la distancia no debilita su unión.

Teo, Noé, Bautista e India, todos los hijos de Ana Paula Dutil

De esta manera, el sólido lazo que une a los cuatro hermanos refleja los valores que Ana Paula Dutil les transmitió a lo largo de su vida. Aunque Teo y Noé Ranuschio eligieron caminos independientes y perfiles discretos en comparación con los menores, su presente demuestra el éxito de aquella primera historia familiar.

A.E