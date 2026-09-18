Cómo fue la separación de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil tras 20 años de matrimonio

Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil mantuvieron una relación que se extendió durante casi dos décadas y atravesó diferentes momentos personales y familiares. Aunque durante mucho tiempo llevaron adelante un proyecto de vida en común, hubo una etapa de modificaciones en su rutina y en sus decisiones que marcó el inicio de una nueva realidad para ambos. Con el paso de los años, se conocieron nuevos detalles de la separación que marcó la vida de ambos artistas.

Todos los detalles de la separación de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil luego de 20 años casados

La historia de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil se desarrolló durante casi dos décadas y estuvo ligada a un proyecto familiar que incluyó matrimonio, dos hijos y una larga etapa de vida en Miami. Durante esos años, ambos construyeron una rutina lejos de la Argentina y apostaron por una dinámica familiar consolidada. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación comenzó a transitar un proceso de desgaste que finalmente derivó en una separación que se produjo de manera gradual.

Ana Paula Dutil

A diferencia de otras rupturas, el final del vínculo entre los artistas no implicó una distancia inmediata. Tras decidir poner fin al vínculo sentimental, continuaron viviendo bajo el mismo techo durante un tiempo mientras reorganizaban sus vidas. Según explicó posteriormente la propia modelo, cada uno ocupaba espacios diferentes dentro de la casa y la convivencia respondía a una etapa de transición que ambos intentaban atravesar de la mejor manera posible después de tantos años de relación.

Fue precisamente en ese contexto cuando la vida de Emanuel Ortega tomó un nuevo rumbo. Mientras la expareja todavía compartía domicilio en Miami, el cantante conoció a Julieta Prandi, con quien iniciaría una relación que poco después se haría pública. Con el paso de los años, Ana Paula Dutil decidió aclarar cómo ocurrieron los hechos y desmintió algunas versiones que circularon. “Estábamos viviendo juntos todavía cuando ellos se conocieron”, recordó durante una entrevista en 2024, aunque enseguida remarcó una precisión importante: “Pero estábamos separados”.

Emanuel Ortega

En este sentido, la diseñadora también reveló que, poco tiempo después de ese encuentro, el artista regresó a Buenos Aires y ya había comenzado su romance con la conductora. “A los dos meses se vino para Buenos Aires, pero ya estaba en pareja con Julieta”, sostuvo al recordar una etapa que, además del fin de su matrimonio, coincidió con un período de fragilidad emocional en su vida personal. Con el tiempo, eligió abordar aquel episodio desde una mirada más reflexiva, alejada de las especulaciones.

El difícil proceso personal que atravesó Ana Paula Dutil tras el final de la pareja

Al hablar sobre cómo recibió la noticia de que Emanuel Ortega había vuelto a enamorarse, Ana Paula Dutil reconoció que atravesó sentimientos encontrados, aunque evitó responsabilizar a terceros por la situación. “Le pasó a él, me podría haber pasado a mí, pero no me pasó. Yo creo que ahí estuvo en juego mi ego diciendo... ‘¡Qué rápido que me reemplazó!’. Pero es parte de la vida”, expresó. Incluso fue más allá al reflexionar sobre las relaciones afectivas y añadió: “Uno se enamora y no elige cuándo, ni dónde, ni cómo, ni de quién. Es así”.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Con el paso de los años, también decidió aclarar que la historia que se instaló públicamente no coincidía con lo que habían vivido puertas adentro. “Emanuel, Julieta y yo sabemos que no fue así, pero está todo más que bien porque, repito, me podría haber pasado a mí también”, afirmó. De esa manera, buscó poner fin a interpretaciones que durante mucho tiempo rodearon el comienzo del vínculo, dejando en claro que la separación ya estaba en marcha cuando ocurrió ese acercamiento.

Sin embargo, la ruptura matrimonial no fue el único desafío que enfrentó en aquellos años. Ana Paula Dutil reveló que atravesó un cuadro de depresión que había comenzado bastante antes de la separación y que durante mucho tiempo no recibió el diagnóstico adecuado. “Mi depresión empieza de antes, bastantes años antes. No estuve bien medicada. No fui diagnosticada”, explicó. Esa situación personal se combinó con cambios profundos en distintos aspectos de su vida y terminó impactando en su bienestar emocional.

India, Bautista Ortega y Ana Paula Dutil

La pandemia, de 2020, marcó el capítulo definitivo de esa transformación para Ana Paula Dutil. En ese período se concretó la separación final, abandonó Miami después de casi diez años de residencia y regresó a la Argentina junto a sus hijos. “Durante la pandemia me separo, me mudo, porque viví casi 10 años afuera en Miami. Fue todo junto. Nos separamos allá y me vuelvo con mis hijos. Llegar acá no sé por qué fue peor”, recordó.

VDV