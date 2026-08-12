Andrea Bursten y Rodrigo Castillo eligieron un destino brasileño para una escapada de lujo

Decidida a contar este capítulo de su vida, Andrea Bursten compartió en redes las postales de su romántico viaje junto a su nuevo amor. Y es que la exmodelo se fue de vacaciones a un exclusivo resort en Trancoso, Brasil, junto a Rodrigo Castillo, un empresario y consultor del mundo de las pymes a quien, según cuentan, conoció hace 4 meses.

Andrea Bursten y Rodrigo Castillo

“De a dos”, escribió Andrea junto a las imágenes, al que sumó un emoji de corazón. A puro disfrute, en el carrusel de fotos puede descubrirse a la pareja compartiendo momentos en la playa, en un paseo nocturno y brindando entre repetidos mimos y abrazos.

Los looks playeros de Andrea Bursten

Con un presente feliz, el posteo de Bursten, mamá de Francesca y Stéfano, a quien tuvo con el recordado Fede Ribero, cosechó cientos de likes y felicitaciones.