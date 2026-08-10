La historia de amor de Cande Molfese y Joaquín Laviaguerre, el papá de su primer hijo: "Recién en enero me prestó atención"

La historia de amor de Cande Molfese y Joaquín Laviaguerre comenzó detrás de escena, cuando ambos coincidieron en el teatro. Sin embargo, aunque para él parecía ser un encuentro más, terminó despertando un flechazo en la actriz, quien no dudó en tomar la iniciativa para acercarse al productor.

Con el paso del tiempo, comenzaron a compartir momentos juntos y tras varios meses conociéndose, Cande Molfese confirmó su relación públicamente en 2025. Desde entonces, el vínculo creció y la pareja atravesó distintas etapas hasta llegar a la noticia que finalmente compartieron con sus seguidores: están esperando un hijo.

Cande Molfese y su novio Joaquín

Así comenzó el romance de Cande Molfese y Joaquín

Cande Molfese conoció a Joaquín mientras trabajaba en el teatro. Según contó, él era el productor de la obra en la que participaba durante el verano, cuando había ingresado para reemplazar a Sofía Morandi: “Lo conocí trabajando. Era el productor de la obra que hice en el verano cuando estaba haciendo un reemplazo de Sofi Morandi y Agustín Sullivan de Benjamín Rojas. Entra por atrás del teatro con Benja y yo dije: ‘es él’”, relató.

Cande Molfese y su novio Joaquín

“Al toque miro para ver si tenía anillo. Ojeando ahí. Le pregunté a mi compañera, Brenda Gandini, quien me dijo que estaba soltero”, contó Cande Molfese entre risas. Sin embargo, el interés no fue correspondido inmediatamente: “Medio que lo perseguí un poco y no me dio mucha bola, recién en enero me prestó atención”. Finalmente, el acercamiento se produjo en una fiesta, donde la actriz decidió avanzar sin demasiados rodeos: “Así que yo lo acosé en una fiesta”, bromeó al recordar el comienzo del romance.

El anuncio de Cande Molfese y Joaquín Laviaguerre en redes sociales

Este lunes, Cande Molfese revolucionó las redes sociales al revelar que está embarazada de su primer hijo. La actriz hizo pública la noticia con una serie de imágenes en donde también se puede ver a Joaquín, compartiendo así parte del proceso que están viviendo: “Ahora somos cinco”, escribió.

Cande Molfese anunció su embarazo

En las postales aparecen distintos momentos relacionados con el embarazo. Cande Molfese mostró el test positivo que confirmó la noticia, algunas de las primeras consultas y estudios médicos, además de una imagen frente al espejo en la que se puede observar su panza. Con este anuncio, la pareja confirmó públicamente la nueva etapa que atraviesa junto a sus dos mascotas, Almendra y Romeo. Así, el vínculo que comenzó detrás de escena en una obra de teatro ahora suma un nuevo capítulo con la llegada de su primer hijo.