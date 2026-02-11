La fuerte defensa de la mamá de Milo J después de las denuncias de Andrea Rincón

El mundo del espectáculo volvió a estallar. Esta vez, el epicentro fue una explosiva declaración de Andrea Rincón, quien aseguró que Milo J estaría “poseído” y realizando rituales umbanda en sus recitales. Las palabras no pasaron desapercibidas y generaron una ola de repercusiones que sacudió tanto a la industria musical como a las redes sociales.

Pero si alguien salió con los tapones de punta fue Aldana Ríos, mamá y mánager del joven artista. Y su respuesta no fue tibia: fue directa, emocional y calculada.

La acusación que encendió la polémica

Todo comenzó cuando Rincón, en una entrevista con Pia Shaw para La Nación, habló sobre supuestos “ritos satánicos” en shows musicales y fue más allá al señalar de forma explícita a Milo J.

Andrea Rincón

“Claramente Milo J está totalmente poseído. Le meten cosas a la gente con la música. En un recital metió un ‘santo’ y después lo empezó a acuchillar; claramente no es un santo bueno”, disparó la actriz, convencida de que algunos artistas utilizan la música como herramienta espiritual para “comprar almas”.

Sus dichos, enmarcados en su proceso personal de espiritualidad —que incluyó experiencias que ella misma comparó con un exorcismo—, no tardaron en viralizarse. Y el nombre del cantante quedó en el centro de la tormenta.

La reacción estratégica de Milo J

Lejos de entrar en una confrontación directa, Milo J eligió el silencio. En sus historias de Instagram compartió un fragmento de una entrevista con Hypebeast Latinoamérica donde hablaba sobre su disco La vida era más corta.

“Es un disco con un mensaje, por lo menos en intención, optimista”, se leía en el recorte. Y agregaba: “Quiero que realmente disfruten el aquí, el ahora, el presente”.

La respuesta de Milo J a Andrea Rincón

Sin aludir a Rincón, el artista dejó en claro cuál es su narrativa: introspección, sensibilidad y un mensaje positivo. Una respuesta elegante que evitó echar más leña al fuego.

Pero la verdadera defensa llegó después. Aldana Ríos publicó en sus redes un compilado con imágenes de Milo riendo, compartiendo con amigos y disfrutando momentos cotidianos. Una postal íntima y luminosa que contrastaba con una de las frases más resonantes de Rincón: que el músico “no sonríe nunca”.

Sobre el video escribió una frase que muchos interpretaron como un misil directo: “Si supieras lo que me fascina verte sonreír”.

Sin nombrar a la actriz, desactivó uno de los ejes centrales de la acusación. Y lo hizo desde el lugar más poderoso: el amor de madre. La publicación se llenó de mensajes de apoyo. Fans y colegas defendieron al cantante y cuestionaron la gravedad de asociarlo públicamente con prácticas oscuras sin pruebas.

Mientras Andrea Rincón sostiene su visión espiritual y su lectura crítica sobre ciertos mensajes en la música contemporánea, Milo J continúa enfocado en su carrera y en el lanzamiento de sus proyectos.

