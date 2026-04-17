La difícil historia de Ale Sergi y Andrea Rincón: "Nunca me pidió disculpas"

Andrea Rincón en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en Caras TV, se abrió como nunca antes y habló sin pelos en la lengua sobre su relación con Ale Sergi, la cual duró aproximadamente un año, desde 2013 hasta 2014. La actriz recordó los momentos difíciles y los matices que rodearon esa historia de amor, que aunque breve, dejó huellas profundas en su vida.

Andrea Rincón confesó el episodio más duro

Andrea Rincón expresó en la entrevista que, a pesar de las dificultades, ella siempre asumió su parte en los problemas del vínculo con Ale Sergi. La actriz aseguró que fue ella quien enfrentó los momentos más complicados, incluyendo episodios de internación y soledad, hechos que la marcaron profundamente. “Nunca me pidió disculpas, yo me quedé sola, bancando todo a mis espaldas”, afirmó, dejando en claro que sintió que cargó con gran parte del peso de la relación y sus conflictos.

Andrea Rincón//Instagram

Asimismo, la artista detalló: “Fui la única que tuve que correrme, que internarme y nadie se acuerda que me interné y estuve sola”. Seguidamente, Andrea Rincón también mencionó que, tras la ruptura, vivió episodios desafortunados y explayó: “Ale Sergi fue violento conmigo, aún después de la separación”.

Andrea Rincón y Ale Sergi//Instagram

Andrea Rincón y las heridas que aún persiste

Andrea Rincón afirmó que, aunque ya pasó el tiempo, los recuerdos y las heridas todavía están presentes. La actriz no quiere revivir el pasado, pero siente la necesidad de dejar en claro su versión de los hechos. “Creo que él terminó enojado por eso le pedí disculpas públicamente”, expresó Andrea, quien dejó en claro que su intención no fue herir, sino aclarar una situación que aún la acompaña.

Andrea Rincón y Ale Sergi//Instagram

La relación con Ale Sergi, aunque breve, fue una de las experiencias más intensas en la vida de Andrea Rincón, quien aseguró que aprendió mucho de esa etapa y que, a pesar de todo, conserva ciertos buenos recuerdos.

La historia de Andrea Rincón y Ale Sergi siempre estuvo rodeada de expectativas y sueños compartidos, como el deseo de ser padres y los tatuajes que se hicieron juntos. Sin embargo, las diferencias y los episodios de violencia marcaron el fin de esa etapa.