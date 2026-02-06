Andrés Calamaro y Natalí Franco, descansan en las playas de Punta Del Este

Andrés Calamaro y su esposa, Natalí Franco disfrutan a pleno sus vacaciones en Punta del Este. Además de relajarse frente al mar, el matrimonio suele comer en el restaurante Popeye, uno de los más concurridos del verano en José Ignacio, entre otros tranquilos paseos.

La pareja alquiló esta temporada una casa con salida a la playa muy cerca del faro de José Ignacio, un refugio ideal para disfrutar del entorno natural sin ser perturbado por la curiosidad ajena.

El músico y su mujer se instalaron en José Ignacio.

La historia de amor de Andrés Calamaro y Natalí

Casados desde enero de 2025, Calamaro y su mujer consolidaron una relación que comenzó en 2022 y que siempre se caracterizó por la reserva. Él es papá de Charo, la hija de 20 años que tuvo con la actriz Julieta Cardinali; mientras que la exmodelo y martillera pública cordobesa tiene tres hijas mujeres producto de su anterior matrimonio.

La pareja comparte su estadía esteña con las tres hijas de la exmodelo.

Cómo son los días de la pareja en Punta del Este

Instalados en José Ignacio frente al mar y cerca del faro de José Ignacio, desde allí Calamaro y Natalí suelen movilizarse en auto rumbo a las cercanas playas de La Mansa, por lo general muy cerca del parador La Susana.

Y en la arena todo siempre es disfrute: el artista de 64 años se aboca a la lectura y a contemplar el paisaje y la exmodelo, de 37, incursiona en el mar sin perder de vista lo que hacen sus hijas.