La dura enfermedad con la que lucha Miriam Lanzoni: “Me sacó de la cancha”

Miriam Lanzoni decidió romper el silencio y contar uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional. Invitada a La mañana con Moria, la actriz reveló que atravesó un cuadro severo de psoriasis que la obligó a frenar proyectos laborales y la enfrentó a una fuerte crisis emocional.

Miriam Lanzoni en La Mañana con Moria

Con un testimonio sincero y sin dramatismos, Miriam Lanzoni explicó a Moria Casán que convivió durante más de un año con la enfermedad sin hacerlo público. Recién en las últimas semanas eligió hablar, mostrar imágenes y relatar cómo los brotes visibles en su cuerpo y rostro la desestabilizaron por completo: “Me vulneró mucho mi enfermedad”, confesó.

El impacto del diagnóstico

En diálogo con el móvil de Intrusos, Miriam Lanzoni profundizó en lo complejo que fue atravesar la enfermedad, sobre todo por trabajar con su imagen: “Fue dramático porque yo trabajo con mi imagen y tuve un momento que tenía la cara, el cuello, estaba toda tomada”, relató, visiblemente movilizada.

La actriz explicó que la psoriasis que padece es de origen nervioso o emocional y que eso generó un efecto en cadena: “Más nervioso te ponés, peor te brotás, más nervioso te ponés. Es un círculo vicioso”, sostuvo. Ese cuadro la obligó a frenar compromisos laborales: “Suspendí trabajos porque no había cómo ocultar mi cuerpo y mi rostro en ese estado. Me sacó bastante de la cancha”.

El tratamiento que la ha ayudado a superar la enfermedad

En el mismo móvil, Miriam Lanzoni contó que hoy se encuentra mucho mejor y que inició un proceso profundo de sanación: “Ahora estoy bien, mejor. Comenzando el proceso de sanación”, aseguró. También remarcó la importancia de un abordaje médico integral: “No es algo que se trate solo a nivel epidérmico, se trata de manera integral, sea el tipo de psoriasis que sea”.

Miriam Lanzoni

Además, explicó que decidió hacer cambios en su rutina y en su forma de vivir: “Empecé con meditación, con reconectarme con algunas cosas, con eliminar algunas que no estaban tan buenas”. Si bien reconoció que todavía le quedan pequeñas marcas, dejó en claro que ya no la condicionan. Con su testimonio, Miriam Lanzoni no solo visibilizó una enfermedad poco hablada, sino que también abrió una reflexión sobre el impacto emocional del cuerpo, el duelo y la importancia de escucharse a tiempo.