Así es Ezequiel, el hermano de Maxi López que es especialista en cosmetología y que vive en Europa junto a su esposo

Mientras Maxi López desarrolló una carrera ligada al fútbol profesional y a la exposición pública, su hermano menor Ezequiel eligió un camino muy distinto. Con un perfil bajo y alejado de los flashes, construyó una identidad propia en el mundo de la cosmetología, donde hoy se destaca como especialista en el cuidado de la piel.

Ezequiel López

Instalado en Europa junto a su esposo, el médico Ray Valles Revilla, Ezequiel López lleva una vida serena y enfocada en su vocación. Desde su consultorio y a través de las redes sociales, comparte su trabajo y su mirada integral sobre el bienestar, siempre manteniendo la intimidad como uno de sus valores principales.

Así ha sido la carrera de Ezequiel es cosmetología

Ezequiel López encontró en la cosmetología un espacio donde combinar conocimiento, dedicación y sensibilidad estética. Lejos de improvisar, el hermano menor de Maxi López se formó de manera profesional y hoy desarrolla su actividad vinculada a tratamientos faciales y corporales.

Ezequiel López

A diferencia de otros integrantes de familias famosas, nunca buscó capitalizar su apellido. Su presencia en redes está enfocada exclusivamente en su trabajo, en el cuidado de la piel y en transmitir información útil, lo que refuerza su imagen de profesional serio y apasionado por lo que hace.

El vínculo de Ezequiel y Maxi López

Casado desde 2021 con Ray Valles Revilla, Ezequiel vive una relación estable y consolidada. Juntos formaron una rutina lejos de la Argentina, priorizando la tranquilidad y el crecimiento personal. A pesar de la distancia, mantiene un vínculo muy cercano con su familia y, especialmente, con Maxi López y su cuñada Daniela Christiansson.

Ezequiel y Maxi López

Justamente fue Daniela quien reveló uno de los talentos menos conocidos de Ezequiel: la cocina. Dentro del entorno familiar, sus platos son motivo de elogios y sorpresa, ya que dedica tiempo y creatividad a cada preparación. Esa faceta culinaria se suma a su perfil artístico y sensible, mostrando otra dimensión de su personalidad y que lo acerca un poco más a su hermano, Maxi López. Así, el cosmetólogo demuestra que es posible llevar el mismo apellido que una figura pública sin quedar a su sombra.