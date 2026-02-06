Así celebró los 46 años Nicolás Cabré: festejo íntimo, torta de maracuyá y un mensaje romántico de Rocío Pardo

Nicolás Cabré cumplió 46 años y eligió festejarlo de una manera sencilla, cálida y profundamente personal. El actor dejó de lado cualquier tipo de celebración multitudinaria y optó por un encuentro íntimo, rodeado de colegas y del amor de su esposa, Rocío Pardo, en una jornada marcada por la emoción y los gestos sinceros.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

El cumpleaños encontró a Nicolás Cabré en pleno presente laboral, sobre el escenario de la obra Ni media palabra. Fue justamente su elenco quien le preparó una sorpresa apenas pasada la medianoche, un momento que el actor no dudó en compartir a través de sus redes sociales, agradecido por el cariño recibido.

Un festejo simple y especial

A través de un video que reposteó en su cuenta de Instagram, se lo pudo ver a Nicolás Cabré sosteniendo una torta de crema y maracuyá, mientras recibía aplausos, abrazos y sonrisas de sus compañeros. En las imágenes aparecen Mariano Martínez y Bicho Gómez, entre otros integrantes del elenco, acompañando al actor en un clima distendido y de celebración genuina.

La escena reflejó el perfil que Nicolás Cabré sostiene desde hace años: bajo, alejado del ruido mediático y enfocado en los vínculos reales. Durante el resto del día, el actor continuó compartiendo algunos de los saludos que le llegaron desde distintos ámbitos, siempre con palabras de agradecimiento y sin excesos.

El mensaje de Rocío Pardo

Entre todas las dedicatorias que recibió Nicolás Cabré, hubo una que se destacó por su profundidad y sensibilidad: la de Rocío Pardo. La actriz le dedicó un extenso y poético mensaje en el que describió al actor desde un lugar íntimo y amoroso. “Si tuviera que definirlo, diría que no lo busques en lo corriente. No entiende de horas y cuarto. Es distinto a todo y no le tiene miedo a nada”, escribió.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Luego, sumó al mensaje dedicado a Nicolás Cabré: “Mirada sincera. Alma de poeta. Y el abrazo más cálido que encontré. Si tuviera que definirlo, podría escribir un libro. Y sin lugar a dudas lo llamaría hogar”. Para cerrar, fue directa al corazón: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida, con la sonrisa más hermosa, que se merece absolutamente todo”. El mensaje estuvo acompañado por una foto en blanco y negro de su boda, una postal cargada de ternura y complicidad.