Juana Viale reveló el mal momento que pasó con su hijo en un hospital: "Estaba temblando"

Juana Viale sorprendió hace unos años cuando confesó una situación muy complicada que le tocó vivir como madre. Todo pasó en medio de una charla sobre los médicos y la importancia de la experiencia en la profesión, en este sentido, la conductora recordó un episodio angustiante que vivió en una guardia junto a uno de sus hijos.

El mal momento de Juana Viale con su hijo en una guardia médica

“Una vez me pasó que un hijo mío se había cortado, lo tenían que coser y era en la frente. Yo estaba arriba de mi hijo, agarrándolo. A mí me había bajado un cauce de frialdad y miraba que el que lo tenía que coser estaba temblando”, relató Juana con crudeza.

La actriz explicó que, en ese momento, lo que más la preocupó fue ver que quien iba a suturar a su hijo no mostraba seguridad en sus movimientos. “Me contó que era residente, que estaba empezando y ahí fue cuando le dije ‘con él no vas a probar’. ¡No lo dejé!”, señaló, dejando en claro que se opuso a que un practicante realizara la intervención.

Firme en su decisión, Juana no dudó en exigir otra persona para que atendiera a su hijo: “Yo lo veía y pensaba ‘¿vos estás seguro de lo que estás haciendo?’. Traeme otra persona, ¡no le podía temblar el pulso! Ahora me río, pero fue terrible”, agregó, ya con una sonrisa, aunque reconociendo lo difícil que fue aquel momento.

La conductora, que es madre de Ámbar, Silvestre y Alí, reflexionó sobre lo que significó ese episodio y el impacto que tuvo en ella. “La experiencia hace todo”, concluyó, en referencia a la importancia de la práctica y la seguridad que debe transmitir un profesional de la salud.

Aquella vez, Juana Viale vivió una de las experiencias más difíciles que una madre puede enfrentar, el ver a su hijo vulnerable en una situación médica y que los profesionales que deberían atenderlo no estaban a la altura del momento.

