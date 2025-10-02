Ángel de Brito contó cuál fue su trabajo antes de entrar a la TV: "Por eso mi paciencia"

Ángel De Brito volvió a abrir su caja de preguntas en su cuenta personal de Instagram para interactuar con sus más de sus 3,7 millones de seguidores. Como es su costumbre, invirtió su rol como periodista y dejó que los anónimos cibernautas le realicen preguntas de las más variadas. Una de ellas recurrió a los inicios del conductor de LAM (América TV) en el mercado laboral y, para sorpresa de muchos, el comunicador reveló cuál fue su profesión antes de ingresar a los medios de comunicación.

Ángel De Brito le puso fin al misterio

Las redes sociales le permitieron a Ángel De Brito acercarse a los espectadores y dialogar sin intermediarios que tergiversen sus dichos. A menudo, el periodista de espectáculos, que ya es una marca registrada, coloca la caja de preguntas bajo el título “Ángel Responde” abriendo un dinámico ping pong de preguntas y respuestas adaptadas a las narrativas de la famosa red social de la camarita.

Ángel De Brito | Instagram

La vida privada del conductor siempre se mantuvo alejada del ojo mediático. Cómo si fuese una especie de paradoja, supo mantener su imagen pública alejada de los pormenores de su día a día, lo que lo llevó a consagrarse uno de los referentes de la prensa del corazón más consultados del ambiente. Sin embargo, una usuaria indagó sobre los inicios del ex jurado del Bailando Por Un Sueño en el mercado laboral. “Cuál fue tu primer trabajo”, fue la pregunta disparadora que llevó a que sea el propio presentador el que reflexione al respecto. “Profesor particular”, respondió. Acto seguido añadió: “Por eso mi paciencia”.

Años atrás, había confesado en su programa de noticias del mundo del espectáculo que se recibió de profesor de inglés, aunque abandonó una de las ramas de ese oficio. “No soy traductor, sí profesor. La carrera de traductorado es mucho más compleja. Estudié, aunque no se note, estudié”, confesó entre risas junto a su staff de “angelitas”.

Historia de Ángel De Brito | Instagram

De esta manera, su paso por el sistema de educación le brindó herramientas para poder mantener la templanza ante la vorágine de los medios y el temperamento de las personas que conforman su equipo de trabajo. En reiteradas oportunidades se lo vio poniendo orden y calma en los debates que se originan en los ciclo s de los que forma parte, teniendo la compostura y la serenidad como horizonte.

Ángel De Brito | Instagram

Desde 1999, Ángel De Brito se desenvuelve como periodista en diversas áreas de la comunicación, escalando hasta el prime time televisivo. A lo largo de su vasta carrera profesional, trabajó en gráfica, radio, televisión y ahora brilla en el streaming ganándose su espacio en la prensa rosa y convirtiéndose en un verdadero ícono de la farándula argentina por sus primicias, sus narrativas y sus propuestas innovadoras que trazan un camino a seguir para las generaciones futuras.

