Marcelo Tinelli se arrepintió de su descargo y confirmó su reconciliación con Milett Figueroa: "Creen que hicimos todo por interés"

Marcelo Tinelli había anunciado su separación de Milett Figueroa, durante su programa de streaming Estamos de Paso, y la noticia sorprendió a todos. Rápidamente las críticas hacia ambos y sus accionares en estos dos años juntos salieron a la luz, mientras que la modelo se defendía de muchas de ellas. Finalmente, y tras una semana de este anuncio, el conductor se arrepintió y confirmó la reconciliación con ella, explicando los motivos de su descargo.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, juntos otra vez: "Creen que hicimos todo por interés"

En el 2023, durante el Bailando, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa comenzaron una de las historias de amor más criticadas por los medios de comunicación. Muchos comentarios surgieron alrededor de las intenciones que ambos tendrían con el otro, mientras ellos exponían en redes sociales románticas postales de su vida juntos. Sin embargo, a finales de septiembre del 2025, el conductor expuso en su streaming Estamos de Paso que su relación con la modelo había terminado. "Le mando un beso a ella que estamos muy bien, pero bueno hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años", expresó.

Sin embargo, y tras una semana de polémicas y dichos contra los protagonistas, Teleshow reveló que en realidad nunca habían terminado la relación, sino que seguían juntos. En comunicación con el medio, Tinelli explicó: “Más que tormentas, hubo unos nubarrones en esos días. Ni nada más ni nada menos que como todas las parejas. Por eso después le pedí disculpas, porque era algo que podríamos haber charlado un poco”.

Rápidamente los programas de televisión fueron a conversar con él, y confirmó la reconciliación con la modelo. "Fue un impulso mío, terminé diciendo algo que no era así. Nosotros seguimos en pareja y estamos bien", comenzó explicando. De esta manera, aseguró que había querido exponer una situación laboral, y que confundió las cosas. Finalmente, lanzó picante contra las críticas hacia su novia: "Desde que estamos juntos, todos creen que hicimos todo por interés o humillación. La duda alberga en quién lo dice".

Los usuarios en redes sociales no tardaron en dar su tajante opinión al respecto y exponer los dichos de cada uno durante estos días separados. A pesar de las críticas y los comentarios, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa decidieron seguir con su amor, y marcaron en sus redes sociales que seguían más juntos que nunca. Los posteos en pareja aparecen en sus perfiles, mientras que el conductor confirma que aún siguen más juntos que nunca.

