El letal posteo de Sabrina Rojas después de que Luciano Castro confirmara su infidelidad a Griselda Siciliani

Sabrina Rojas llamó la atención al compartir una explosiva publicación luego de que Luciano Castro reconociera la infidelidad a Griselda Siciliani con una joven danesa, que conoció en España. El mensaje fue interpretado por sus propios seguidores como una fuerte indirecta a la pareja y no pasó desapercibido.

El sugestivo mensaje de Sabrina Rojas en medio del escándalo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Tras reaccionar en SQP sobre la escandalosa infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani y evitar hablar de su pasado con el actor, Sabrina Rojas se mostró súper activa en su red social de Instagram durante sus vacaciones en Mar del Plata. Primero, la conductora mostró su estadía en la costa argentina y sus divertidas noches con amigas pero luego subió un posteo que contenía una particular frase.

"Hagan el bien, que la vida tiene memoria", decía la publicación con un fondo color negro. Este filoso mensaje llegó después de que Luciano Castro confirmara que engañó a Griselda Siciliani en el mes de noviembre cuando se encontraba en Madrid haciendo temporada teatral.

El letal posteo de Sabrina Rojas

En la entrevista que brindó a Intrusos, el artista aseguró que su comportamiento fue "patético" y agregó arrepentido: "Esto destruye algo que es importante en la pareja que es la confianza, el crédito, se te empiezan a acabar las fichas. Esto no resbala, esto jode". Llamativamente, su expareja Sabrina Rojas, quien atravesó por lo mismo cuando tenían una relación, compartió una contundente publicación que estaría dedicada al padre de sus hijos y a la actriz, a quien acusó en su momento de escribirle insistentemente a él cuando ella estaba embarazada.

Previo a su historia de Instagram, Sabrina Rojas se había despegado de la polémica entre los actores y respondía que no quería hacer personal lo que le ocurrió a otros. A través de su cuenta, también compartió imágenes con particulares textos sobre amor propio, que también fueron interpretados como "palitos" para Luciano Castro. “Me amé tarde, pero a tiempo de salvarme”.

Horas después, profundizó sobre su presente: “Te juro que todo se pone bien. Para las que no se animan, para las que lo están transitando y no ven la luz. Les juro que un día todo se pone lindo. Muy…”. De esta manera, se sumó un nuevo y letal posteo de Sabrina Rojas después de que Luciano Castro confirmara su infidelidad a Griselda Siciliani.

Sabrina Rojas se burló de Luciano Castro al escuchar el audio que le mandó a su supuesta amante española: "Se hace el gallego"

La periodista Fernanda Iglesias reveló en Puro Show (eltrece) el audio que Luciano Castro le mandó a una danesa, a quien conoció en Madrid. Según relató la panelista, el actor viajó en noviembre a España para realizar una obra de teatro y ahí quedó cautivado con la joven. En uno de los audios que el actor le envió a ella le hablaba con acento español, lo que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

"Sarah, buen día, guapa. Mira, que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas, ya no tengo compras por aquí, por donde vivo. Nada. Si después tienes ganas, tú me dices y nos vemos", se escucha decir a Luciano Castro. Tras escuchar el mensaje, Sabrina Rojas no pudo disimular las risas y expresó: "Perdón, me tenté porque lo escuché hablando así en gallego". Luego, en reemplazo de Yanina Latorre en SQP, explicó sobre el viaje de su expareja: "Él fue a hacer funciones en octubre y lo recuerdo porque tiene que ver con la dinámica familiar".