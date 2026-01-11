Se viralizó una nueva frase de Luciano Castro a Sarah Borrell y estallaron los memes

Luciano Castro quedó en el centro de las burlas después de intentar conquistar a Sarah Borrell, una joven española que conoció mientras estaba trabajando en Madrid. En medio de las acusaciones de infidelidad, se conoció un nuevo audio que dejó expuesto al actor y desató una nueva ola de memes en redes sociales.

Después de que Luciano Castro rompiera el silencio sobre la infidelidad a Griselda Siciliani, se viralizó un nuevo audio que volvió a dejarlo expuesto. En el mensaje de WhatsApp que le envió a Sarah Borrell, una joven española a la que intentó conquistar durante su viaje a España, el actor dijo: “Me iré y a la vuelta hablaremos. No sé dónde estás en tu mañana, si estás currando, si estás paseando, si estás durmiendo. No quiero ser ni un gilipollas, atosigais, ni molestar. Me crucé con una mujer guapa, y ya”.

El término “atosigais” fue el detonante que hizo estallar a los usuarios de X, quienes se burlaron una vez más del actor con una catarata de memes. Lejos de calmarse la situación, cada nuevo audio en el que aparece intentando seducir a Sarah genera más críticas y comentarios irónicos en redes sociales, donde su particular acento español se convirtió en tendencia.

Por su parte, Luciano Castro se mostró avergonzado por la situación y, ante las cámaras de Intrusos (América TV), expresó: “Es patético, lo primero que me pasa es vergüenza. Escucharme me da mucha vergüenza, me siento patético. Es verme otra vez en el mismo lugar de explicar cosas. Está claro que hay un montón de cosas mías que tienen que ver con patrones que hay que mejorar”. Y, sobre su acento español, agregó: “Lo vivo con vergüenza, imaginate que te escuchás hablando como el Zorro para caerle en gracia a una pendeja. Sos un forr..., sos patético”.

Durante la entrevista, el actor también contó cómo enfrentó a su pareja, Griselda Siciliani, tras la viralización de los mensajes: “Cuando le tuve que contar a Griselda, es patético, hay que reconocerlo. Es como que tengo la gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato destruirlas en un segundo”.

Mientras tanto, el escándalo continúa creciendo en redes sociales, donde los audios siguen circulando y alimentando el debate público. Aunque Luciano Castro intentó hacerse cargo de sus errores y mostró un perfil autocrítico, el impacto mediático del episodio demuestra, una vez más, cómo una situación privada puede transformarse en un fenómeno viral difícil de controlar.

