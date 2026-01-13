Los nuevos participantes de MasterChef Celebrity: otro enemigo de la China Suárez, una actriz consagrada, un cantante y una periodista

MasterChef Celebrity es lo más visto prime time y por eso el programa de Telefe busca renovarse constantemente. Así como sucedió con las incorporaciones de Claudia Villafañe y Yanina Latorre por tiempo determinado para reemplazar a Maxi López, el formato se reinventó y aceptó nuevas figuras en su etapa de repechaje.

Las celebridades que compiten por quedarse en MasterChef Celebrity

Desde que se encendieron las hornallas de MasterChef Celebrity, el ciclo generó repercusiones ya sea por sus participantes como también por sus momentos divertidos, de tensión y sus supuestos romances como el de Evangelina Anderson e Ian Lucas. Ahora, el reality culinario sufre un cambio drástico ya que sus exconcursantes podrán competir para regresar a la competencia.

Entre ellos, se encuentran Walas, Sofi Martínez, Julia Calvo, Esteban Mirol y Luis Ventura. Todos ellos buscan una nueva oportunidad y sorprender al exigente jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. A esta lista también se suma Emilia Attias, quien es la última eliminada y tiene la ilusión de mejorar sus platos.

Wanda Nara

Esta nueva instancia busca seguir liderando las noches de Telefe, consiguiendo así un buen rating, y mantener la atención de la audiencia. Por esta razón, esta temporada contará con un reglamento un poco más flexible que el de otras ediciones, lo que permite que se sumen figuras debutantes. Estas nuevas celebridades cocinarán por primera vez y buscarán quedarse en el programa conducido por Wanda Nara.

Rusherking, la expareja de la China Suárez que se suma a Masterchef Celebrity

Llamativamente, la producción decidió incorporar en el renovado repechaje a Rusherking. El cantante, que acaba de abrir su local gastronómico, se suma a Masterchef Celebrity con grandes expectativas. Su nombre no pasa desapercibido ya que tendrá cruces con Wanda Nara, que como ya se vio en un adelanto no dudará en preguntarle por el noviazgo de su expareja la China Suárez con Mauro Icardi. Este cruce entre ambos ya genera expectativas en la audiencia y en la prensa, lo que podría ayudar a que el cantante se incorpore al certamen.

Rusherking

Esther Goris se anima al repechaje de Masterchef Celebrity

"Ya me trajeron el delantal, cada vez falta menos", adelantó Esther Goris mediante un video que subió a su red social de Instagram. Feliz y entusiasmada, la artista consagrada saldrá a competir para quedarse en el reality y mostrar sus dotes culinarios. Es una de las nuevas incorporaciones en esta modalidad de repechaje que experimentará Masterchef Celebrity.

Ariel Puchetta, de la música a la cocina de Masterchef Celebrity

Tras una participación en el programa, donde Maxi López protagonizó un desopilante karaoke al ritmo de Mentirosa, Ariel Puchetta aceptó cocinar ponerse el delantal, cocinar en vivo y animarse a competir en el repechaje. Su incorporación promete traer música, diversión y mostrar una versión poco conocida del músico.

Ariel Puchetta en Masterchef Celebrity junto al exigente jurado del ciclo.

Evelyn Botto, la novia de Fede Bal busca un lugar en Masterchef Celebrity

Luego de confirmar su relación con Fede Bal, Evelyn Botto debutará en el ciclo con claras intenciones de quedarse y captar un nuevo público, que la ayudará a crecer en su carrera. La actriz y locutora escribió en su red social, tras salir a la luz la noticia. "Mañana intentando quedar en el repechaje", escribió mientras se la ve en un camarín siendo asesorada por la vestuarista, quien le coloca su delantal para grabar este capítulo.

De esta manera, los nuevos participantes de MasterChef Celebrity son: Rusherking, Esther Goris, Ariel Puchetta y Evelyn Botto. Estas incorporaciones generan un clima de competencia renovado y grandes expectativas, tanto en los chef que juzgarán sus platos como en los televidentes.