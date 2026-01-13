Revelaron la reacción de Griselda Siciliani tras los nuevos rumores de infidelidad de Luciano Castro: “Está devastada con esto”

En medio de una temporada que ya venía cargada de versiones, una nueva información volvió a sacudir la relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro. Según reveló Guido Záffora en El diario de Mariana, la pareja no estaría separada, pero sí atravesando una crisis profunda que, en las últimas horas, habría pasado de compleja a casi imposible de remontar.

La charla entre Luciano Castro y Griselda Siciliani que cambió todo

De acuerdo con lo que contó Záffora, el vínculo sigue en pie, aunque golpeado por una nueva historia que obligó a Luciano a sentarse a hablar con Griselda y blanquear una situación que hasta ese momento no estaba del todo clara. “No están separados, pero la crisis es fuerte”, explicó el periodista, al detallar que el actor tuvo que reconocer la existencia de este nuevo episodio.

Luciano Castro y Griselda Siciliani

Durante la emisión de DDM, Marina Calabró sumó que, hasta el día anterior, el conflicto parecía tener chances de superarse, pero que todo cambió cuando Griselda se enteró de esta nueva versión. “Hoy está devastada con esto”, leyó al aire, citando a personas del entorno que conocen de cerca el estado emocional de la actriz. A eso se suma un miedo latente: que en cualquier momento aparezcan audios, fotos o videos que expongan aún más la situación.

Quién es Valeria y por qué complica la relación de Luciano y Griselda

La información indica que Valeria es la dueña de la casa donde se grabó una publicidad protagonizada por Luciano Castro en Mar del Plata. Durante esas jornadas de trabajo se habrían conocido y, según el relato, luego comenzaron a intercambiar mensajes por WhatsApp. Con el paso de los días, esos contactos habrían subido de tono y derivado en encuentros, siempre de manera consensuada entre ambos.

Záffora también aclaró que Valeria no sería una persona vinculada al mundo del espectáculo ni alguien que busque fama, sino una empresaria con buen pasar económico, dueña de marcas propias y de varias propiedades. Sin embargo, parte del material que intercambiaron habría sido compartido en un grupo privado de amigas, lo que terminó haciendo que la historia circulara.

Más allá de los detalles, lo que más impacta es el momento emocional que estaría atravesando Griselda. Según contaron, su reacción inicial fue intentar bajarle el tono mediático al conflicto y priorizar la verdad dentro de la pareja, algo que el propio Luciano había mencionado en una entrevista reciente. Pero la aparición de un nuevo nombre y una nueva historia habría cambiado por completo el escenario.

En este contexto, la relación queda envuelta en una incertidumbre total. Aunque no hay confirmación de ruptura, el entorno habla de una herida difícil de cerrar, marcada por el desgaste y por la reiteración de rumores que no dan tregua. Mientras tanto, Griselda Siciliani, reconocida por su perfil reservado y su bajo perfil en temas personales, vuelve a quedar en el centro de una novela que parece no darle respiro.