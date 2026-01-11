Adiós a los vestidos floreados: María Vázquez deslumbró con un modelo clásico que arrasa esta temporada

Instalada en Punta del Este, María Vázquez volvió a confirmar por qué es una de las referentes de estilo más elegantes del país. Lejos de los estampados florales que suelen dominar los looks de verano, la modelo apostó por un outfit minimalista y sofisticado, ideal para cualquier momento del día.

María Vázquez deslumbró con un modelo clásico que arrasa esta temporada

El elegido de María Vázquez fue un vestido lencero de satén en tono blanco marfil, una prenda clásica que esta temporada se posiciona como uno de los grandes hits. De líneas simples y caída fluida, el diseño se destaca por su escote recto con leve drapeado y breteles finos, que aportan delicadeza y un aire femenino sin excesos. El largo midi refuerza la elegancia del conjunto y lo vuelve versátil, perfecto para llevar de día o de noche según cómo se combine.

María Vázquez deslumbró con un vestido lencero

La textura satinada del vestido suma luminosidad y acompaña el movimiento del cuerpo, un detalle clave que eleva cualquier look sin necesidad de recurrir a estampas llamativas. En sintonía con esa estética depurada, la modelo completó el outfit con sandalias minimalistas plateadas, de tiras finas y taco bajo, una elección cómoda y chic, ideal para caminar por las calles esteñas.

María Vázquez

En cuanto a los accesorios, optó por el menos es más: joyería delicada y casi imperceptible que no compite con la prenda principal. El beauty look acompañó la misma línea: pelo suelto con ondas naturales, raya al medio y un maquillaje fresco, con piel luminosa, labios nude y mirada apenas marcada.

María Vázquez

Este estilismo confirma una de las tendencias más fuertes del verano: los vestidos lisos, de inspiración noventosa, que desplazan a los motivos florales y apuestan por la sobriedad elegante. María Vázquez demuestra que no hace falta recargar un outfit para destacarse y que, muchas veces, un buen corte, una tela noble y una paleta neutra son la fórmula perfecta para lograr un look impecable y atemporal.