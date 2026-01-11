La historia de amor de Juliana Awada y Mauricio Macri: flechazo en el gimnasio, boda soñada y Antonia como el cierre perfecto

La historia de amor entre Juliana Awada y Mauricio Macri siempre se mantuvo lejos de los flashes mediáticos, pese a la envergadura política que tuvo el empresario cuando asumió la Presidencia de la Nación. De acuerdo con lo trascendido este domingo 11 de enero, el matrimonio habría decidido poner punto final a su romance tras 15 años de relación y una hija en común, Antonia. Al parecer, ambos habrían finalizado su unión antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, donde se los vio más unidos que nunca. Esta postal difundida por el propio expresidente en su cuenta personal de Instagram reflejó la complicidad y el cariño que los atravesó durante su convivencia y que aún sostienen pese a haber iniciado caminos por separado.

Juliana Awada y Mauricio Macri, un amor a primera vista

No es la primera vez que Juliana Awada y Mauricio Macri enfrentan versiones de separación. Sin embargo, este fin de semana resonó con fuerza que sus vidas habían iniciado caminos por separado dejando atrás su historia de amor lejos de los escándalos y conflictos mediáticos.

La empresaria textil, de 52 años, y el exdirigente de Boca Juniors, de 66, se conocieron en 2009, cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambos habían asistido a un exclusivo gimnasio, ubicado en Barrio Parque. Desde ese entonces el flechazo fue total. Con el correr de las semanas coincidieron en varios eventos sociales, pero la primera salida a cenar y el romántico fin de semana en Tandil selló lo que fue amor a primera vista.

Tras un año de noviazgo, la pareja decidió dar un paso más en su vida. Fue así que el 16 de noviembre de 2010, decidieron dar el tan ansiado ¡Sí, quiero! primero mediante la unión civil en Costa Salguero, y después con una increíble ceremonia religiosa en la estancia La Carlota en Tandil, propiedad de la familia Macri; una jornada que estuvo cargada de emoción y contó con más de 400 invitados entre personalidades del espectáculo, el deporte y la política.

Un año más tarde nació la primera y única hija del matrimonio: Antonia. El dirigente ya era padre de Agustina, Francisco y Gimena, fruto de su relación con Yvonne Bordeu, mientras que Juliana ya era madre de Valentina, hija que tuvo con el millonario nacido en Bélgica, Bruno Babier. La benjamina de la familia vino a llenar de amor a la flamante pareja, quien presumió de su unión hasta último momento.

Así describió Mauricio Macri a Juliana Awada

Para Mauricio Macri la presencia de Juliana Awada mientras él era presidente fue crucial. Fiel a su impronta descontracturada y en sintonía con su filosofía de vida, la ex primera dama creaba una atmósfera para conectarse con su marido y mantenerlo lejos de las pantallas y el conflicto externo. Fue en este marco en el que le puso a su esposa un apodo particular. “A las siete u ocho de la noche, cuando entraba a (la Quinta de) Olivos, yo me olvidaba (del trabajo). Fue gracias a la hechicera. Juliana fue increíble”, afirmó Macri durante una entrevista que mantuvo en 2021 con Juana Viale en los tradicionales almuerzos.

En esa misma línea añadió: “En ese momento cerraba todo, no prendía la televisión y ponía Netflix. Hasta las siete de la mañana del día siguiente. Trataba de terminar el día y reconstituirme desde el afecto, el amor, la familia y los amigos”. A su vez, en cada posteo que realizaban juntos, compartiendo viajes, aventuras en la Patagonia o asistiendo a eventos sociales, siempre se destacó la ternura y el cariño que se transmitían mutuamente.

Frases como: “Juntos siempre” y “Siento una profunda admiración por vos”, circulaban en sus redes sociales cada vez que se demostraban su afecto en el ámbito digital.

Hoy, quince años después de haber comenzado a escribir esta historia de amor, Mauricio Macri y Juliana Awada le pusieron el punto final a este importante capítulo en su vida. No obstante, se estima que seguirán acompañándose con el respeto y el cariño mutuo que siempre los caracterizó, pero ahora, desde caminos distintos.

