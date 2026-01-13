Quién es Rebeca, la mujer que denunció a Julio Iglesias por trata en España

Rebeca no se llama Rebeca, aunque es el nombre con el que llegó a los medios internacionales. La joven, que no llega a 30 años, fue una de las dos denunciantes contra Julio Iglesias en España. Un testimonio que incluye trata de seres humanos, acoso sexual, agresiones y diferentes delitos contra su integridad.

La noticia se conoció hoy gracias a El Diario.es, de España, y Univision Noticias que llevaron adelante una investigación de tres años alrededor del caso. En ella, recoge el testimonio de Rebeca, un nombre ficticio que le dieron para cumplir con su condición de no ser reconocida.

La palabra de Rebeca, la joven que denunció a Julio Iglesias

“Vas a trabajar con una de las personas más importantes de República Dominicana, más que el presidente”, le dijo la encargada de seleccionar el personal que trabaja con Julio Iglesias. Ella marca que no tenía de quién era. Cuando le dijeron el nombre, tuvo que googlear para saber bien a qué se enfrentaba. Conocía sus canciones, por supuesto, pero la diferencia generacional entre ambos, lo convertía en alguien totalmente ajeno a la vida de una chica que, por ese entonces, tenía 22 años.

Julio Iglesias.

Rebeca tiene ahora unos 27 años. Ella cuenta que trabajó en dos de las casas de Julio Iglesias en 2021, cuando apenas tenía 22. De origen dominicano, afirma que se desempeñó en las casas que el cantante tiene Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford City (Bahamas) y lo hizo como limpiadora y cocinera de ellas.

En las diversas entrevistas que brindó a los citados medios, la joven relata su experiencia en ambas casas, las interacciones con el cantante y las situaciones que tuvo que atravesar. En su testimonio enumera diversos casos que terminaron derivando en una denuncia contra el cantante por” trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre” y “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”

La denuncia contra Julio Iglesias en España

Son dos las extrabajadoras que denunciaron a Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España. La misma contó con el apoyo de la organización internacional Women´s Link Worlwide y las abogadas de las denunciantes “las abogadas solicitan que se proteja la identidad de las mujeres por su situación de especial vulnerabilidad socioeconómica” y la posición de influencia y poder de Iglesias y su considerable capacidad para emprender represalias e intimidarlas”, según cita Eldiario.es.

Rebeca denuncia que los hechos ocurrieron en 2021.

Las dos denunciantes, se dieron a conocer al mundo como Laura y Rebeca, aunque sus nombres son ficticios porque “temen por su integridad, su privacidad, su seguridad y su estabilidad emocional si se revela su identidad”. La primera de ellas afirmó que busca que su denuncia sirva para enviar “un mensaje a todas las víctimas de esta persona para que hablen y entiendan que no les pasó a ellas solas”, mientras que la segunda dijo que quiere “que todo lo que hacía él no quede impune y que no siga haciendo lo que hace, que sepa que tiene una consecuencia”