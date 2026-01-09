Luciano Castro sobre la infidelidad a Griselda Siciliani: “Me siento patético. Rompí la confianza de la pareja”

La filtración de audios comprometedores puso a Luciano Castro en el centro de una polémica que lo obligó a romper con su habitual reserva. En las grabaciones, se lo escucha imitando un acento español para seducir a una mujer que no es su pareja, Griselda Siciliani, y el impacto fue inmediato tanto en redes sociales como en los medios.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

A diferencia de otras ocasiones, Luciano Castro decidió enfrentar la situación públicamente y habló en Intrusos, donde no esquivó el tema y se mostró visiblemente afectado. Lejos de justificarse, eligió un tono autocrítico y reconoció que el episodio lo expuso en un lugar incómodo y doloroso.

Cómo vive Luciano Castro la exposición de los audios

Durante la entrevista, Luciano Castro fue contundente al describir cómo se sintió al escuchar los audios: “Me da vergüenza escucharme. Me siento patético y me vuelvo a poner en el mismo lugar de tener que salir a explicar cosas. Es absurdo y patético”, expresó. Sus palabras reflejaron un fuerte malestar personal y la incomodidad de verse nuevamente envuelto en un escándalo mediático.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

El actor también hizo referencia a errores del pasado y reconoció que este episodio lo enfrentó con patrones que creyó superados: “Imaginate que te encuentren hablando como Don Diego de la Vega para caerle en gracia a una pendej… Además hay que superar mi nivel de pelotudez”, dijo con ironía, pero también con evidente vergüenza.

El impacto en su relación con Griselda Siciliani

Más allá del golpe a su imagen pública, Luciano Castro admitió que el mayor daño fue dentro de su vínculo sentimental. Si bien Griselda Siciliani había salido a decir que la relación continuaba, el actor dejó en claro que el episodio no fue menor: “Griselda juega y piensa en otra liga. Lo hablamos, fue una charla nuestra”, explicó, marcando que el tema se abordó en la intimidad.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Sin embargo, también reconoció una herida difícil de ignorar: “Sí sé que esto destruye algo importante que hay en la pareja: la confianza. Esto no resbala”, afirmó. Con esas palabras, Luciano Castro dejó en evidencia que, aunque no habló de ruptura, el episodio dejó una marca profunda y abrió un proceso de revisión personal y de pareja que aún sigue en curso.