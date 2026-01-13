Marcela Tauro contó el momento incómodo que vivió con Julio Iglesias en una nota: “Me dio un pico y me sienta en la falda”

La figura de Julio Iglesias volvió a quedar en el centro de la escena luego de que salieran a la luz denuncias por acoso y abuso sexual realizadas por exempleadas que trabajaron en sus residencias del Caribe y Europa. En ese contexto, Marcela Tauro decidió contar en Intrusos una experiencia personal que vivió años atrás y que, según explicó, en aquel momento fue naturalizada.

Julio Iglesias

La periodista relató el episodio al recordar una entrevista que le realizó a Julio Iglesias en San Pablo para la revista Gente. Si bien aclaró que ocurrió hace muchos años, remarcó que hoy, a la luz de las acusaciones recientes, cobra otra dimensión.

El incómodo episodio de Marcela Tauro y Julio Iglesias

“Fue en una nota en San Pablo. Hacía tres días que estábamos pidiéndole la nota, él se iba y dijo: ‘Tengo una hora’”, comenzó relatando Marcela Tauro, al explicar el contexto laboral en el que se dio la entrevista. Según detalló, el encuentro se realizó en un lugar cerrado y era necesario tomar una foto para la revista.

Marcela Tauro

Sin embargo, lo que ocurrió al finalizar la nota fue lo que la dejó incómoda: “Habla de economía, nos da consejos de economía y él, cuando termina la nota, le dice al fotógrafo: ‘Bueno’. Me agarra a mí, me da un pico. La foto es esta: pico y me sienta en la falda”, contó sin rodeos.

Al referirse a cómo se sintió en ese momento, la periodista fue clara: “En ese momento yo era joven y te incomoda”. Además, explicó que no se trató de un hecho aislado. “¿Sabés cómo termina siendo la nota? Con todas las periodistas de Gente había hecho lo mismo. Y mostraron todas las fotos, hasta gracioso era en ese momento. Se ve que era su patrón”, sostuvo Marcela Tauro.

Las otras denuncias que involucran a Julio Iglesias

El testimonio de Marcela Tauro se conoce mientras avanzan denuncias mucho más graves contra Julio Iglesias, difundidas tras una investigación de tres años realizada por elDiario.es y Univisión Noticias. Dos exempleadas del cantante lo acusaron de agresiones sexuales ocurridas en 2021, cuando ellas tenían poco más de 20 años y él 77.

Julio Iglesias

Según los testimonios, Julio Iglesias ejercía un fuerte control sobre el personal, obligaba a algunas trabajadoras a ingresar a su habitación tras la jornada laboral y utilizaba el miedo y la intimidación como forma de poder. “Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, declaró una de las denunciantes.