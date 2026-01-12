Muna Pauls marca tendencia con el look bohemio que conquista el verano

Muna Pauls volvió a captar la atención con un look que confirma su afinidad por la moda y las estéticas atemporales. Lejos de las tendencias y de los excesos propios del verano, la influencer eligió un estilismo que dialoga con el entorno natural y prioriza la armonía visual.
El conjunto de Manu Pauls, de inspiración bohemia pero con una lectura moderna, se apoya en siluetas fluidas, texturas protagonistas y una paleta monocromática que refuerza la sensación de calma y libertad. Un look pensado no solo para verse bien, sino para transmitir una identidad estética clara.
Un estilismo que equilibra sensualidad y naturalidad
La propuesta de Muna Pauls se inscribe dentro del boho costero contemporáneo, una estética que combina espíritu libre, feminidad y sofisticación sutil. La clave está en la elección del sweater calado blanco, una prenda que aporta textura y genera un delicado juego visual entre piel y tejido. La transparencia es sugerida, nunca explícita, y suma sensualidad sin caer en lo obvio.
El corte relajado, levemente cropped, deja ver el abdomen de forma natural, mientras que las mangas amplias refuerzan el aire etéreo y fluido del look. Este tipo de prenda no busca funcionalidad térmica, sino una intención estética clara: vestir desde la sensación, no desde la estructura. Esa decisión es lo que eleva el outfit y lo vuelve editorial sin perder usabilidad.
El poder del total white y la importancia de los detalles
El pantalón blanco de pierna ancha elegido por Muna Pauls, equilibra perfectamente la liviandad del sweater. De tiro alto y con lazo en la cintura, suaviza la silueta y aporta feminidad, mientras que la caída liviana de la tela evita volumen innecesario y suma elegancia visual.
La elección del total white funciona como una declaración estética: luz, pureza, naturalidad y atemporalidad. Los accesorios acompañan con precisión. Lentes de sol de marco grande y tono cálido aportan carácter y modernidad, cortando cualquier exceso romántico, mientras que un collar minimal suma intención sin competir con el resto del estilismo. El gran acierto está en la dosificación: menos es más. En conjunto, el look transmite seguridad personal, sensualidad tranquila y una estética consciente que confirma a Muna Pauls como una referencia de estilo para este verano.