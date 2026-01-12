Muna Pauls marca tendencia con el look bohemio que conquista el verano

Muna Pauls volvió a captar la atención con un look que confirma su afinidad por la moda y las estéticas atemporales. Lejos de las tendencias y de los excesos propios del verano, la influencer eligió un estilismo que dialoga con el entorno natural y prioriza la armonía visual.

Muna Pauls deslumbro con un look boho chic total white

El conjunto de Manu Pauls, de inspiración bohemia pero con una lectura moderna, se apoya en siluetas fluidas, texturas protagonistas y una paleta monocromática que refuerza la sensación de calma y libertad. Un look pensado no solo para verse bien, sino para transmitir una identidad estética clara.

Un estilismo que equilibra sensualidad y naturalidad

La propuesta de Muna Pauls se inscribe dentro del boho costero contemporáneo, una estética que combina espíritu libre, feminidad y sofisticación sutil. La clave está en la elección del sweater calado blanco, una prenda que aporta textura y genera un delicado juego visual entre piel y tejido. La transparencia es sugerida, nunca explícita, y suma sensualidad sin caer en lo obvio.

El corte relajado, levemente cropped, deja ver el abdomen de forma natural, mientras que las mangas amplias refuerzan el aire etéreo y fluido del look. Este tipo de prenda no busca funcionalidad térmica, sino una intención estética clara: vestir desde la sensación, no desde la estructura. Esa decisión es lo que eleva el outfit y lo vuelve editorial sin perder usabilidad.

El poder del total white y la importancia de los detalles

El pantalón blanco de pierna ancha elegido por Muna Pauls, equilibra perfectamente la liviandad del sweater. De tiro alto y con lazo en la cintura, suaviza la silueta y aporta feminidad, mientras que la caída liviana de la tela evita volumen innecesario y suma elegancia visual.

La elección del total white funciona como una declaración estética: luz, pureza, naturalidad y atemporalidad. Los accesorios acompañan con precisión. Lentes de sol de marco grande y tono cálido aportan carácter y modernidad, cortando cualquier exceso romántico, mientras que un collar minimal suma intención sin competir con el resto del estilismo. El gran acierto está en la dosificación: menos es más. En conjunto, el look transmite seguridad personal, sensualidad tranquila y una estética consciente que confirma a Muna Pauls como una referencia de estilo para este verano.