Polémica con Ángela Torres porque no conoce las canciones patrias argentinas: el motivo

Ángela Torres se sumó a Luzu TV y su presencia no deja de generar repercusiones en las redes sociales. En esta oportunidad, la cantante causó revuelo al revelar que no conoce las canciones patrias de nuestro país por un insólito motivo que la hizo viajar al pasado y recordar el tipo de educación que recibió en su infancia.

Por qué Ángela Torres no sabe cuáles son las canciones de nuestra Patria

Como nueva integrante de Nadie dice nada, el ciclo de streaming de Luzu TV, Ángela Torres protagonizó un particular momento cuando sus compañeros, Nicolás Occhiato, Momi Giardina y Santi Talledo, comenzaron a cantar la canción patria La marcha de San Lorenzo y ella era la única que no podía seguirla porque no se la sabía.

Dejándolos boquiabiertos y con muchas dudas acerca del motivo de su desconocimiento, la hija de Gloria Carrá y el músico Marcelo Torres explicó que todo tenía que ver con su niñez: "Es que yo ya estaba laburando y encima fui a un colegio Waldorf, los tres años que fui al colegio, fui a la Waldorf".

Ángela Torres

En ese momento, le preguntaron qué le enseñaban en ese modelo de educación ya que es una de las canciones más conocidas y la cual se enseña en todos los institutos. Sin embargo, Ángela negó conocerla y contó que le enseñaron "la canción 'Al fuego' y la del 'Farolito'".

Indignados y sin poder entender el tipo de educación que recibió la actriz, Nico, Momi y Santi quisieron saber más sobre este tipo de enseñanza. A lo que la joven respondió: "Tenés la 'Fiesta del valor', donde vences a un dragón, que haces vos tu propia espada".

Ángela Torres

Y viajando al pasado recordó sobre sus años en el instituto: "Mi colegio era un establo, las aulas eran donde estaban los caballos". Mientras sus colegas la miraban consternados, Ángela Torres expresó que sólo recomendaba asistir a un colegio Waldorf si "quieren ser artistas" y no lo aconsejaba en caso de querer seguir otro tipo de profesiones más "cultas".

Debido al éxito que tiene el programa de Nicolás Occhiato, el fragmento en que Ángela Torres reconoció que no conoce las canciones patrias provocó todo tipo de comentarios en las redes sociales y su sinceridad no pasó desapercibida.

Cabe recordar que la educación Waldorf, a la que muchos hijos de artistas famosos asisten como fue el caso de Gina, la hija de Emilia Attias y el Turco Naím, tiene un enfoque pedagógico alternativo y holístico, creada por Rudolf Steiner, que busca el desarrollo integral de cada niño teniendo en cuenta su cuerpo, alma y espíritu, a través de la creatividad, la conexión con la naturaleza y el aprendizaje práctico. Además, busca fomentar su propia autonomía y su adaptación con el entorno que lo rodea mediante actividades que salen de lo clásico y tradicional que se suele enseñar en las escuelas.

De esta manera, Ángela Torres generó polémica porque se sinceró y reconoció que no conoce las canciones patrias argentinas debido a que en sus primeros años de educación, en los cuales se suele enseñar, asistió a un instituto que seguía el método Waldorf.