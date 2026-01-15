jueves 15 de enero del 2026
CELEBRIDADES Hoy 18:42

Anita García Mortián y Sarah Burlando imponen los peinados que son tendencia este verano 2026

Amigas inseparables y mini influencers, en sus vacaciones en la playa deslumbraron con sus trenzas.

Sarah Burlando y Ana García Moritán
Sarah Burlando y Ana García Moritán | Instagram

Las mini it girls también existen y este verano 2026 lo confirman Ana García Moritán y Sarah Burlando, dos de las niñas más queridas en las redes sociales, que además de compartir juegos y risas, también imponen estilo. Amigas inseparables y mini influencers, en sus vacaciones en la playa marcaron tendencia sobre los peinados infantiles.

Desde Punta del Este, Sarah Burlando, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, apostó por un look tan delicado como original: llevó el cabello con mini trenzas pegadas al cuero cabelludo, decoradas con pequeños apliques blancos y plateados que aportan brillo sin perder frescura. El peinado, ideal para los días de calor, combina practicidad con un aire boho chic y resulta perfecto para jornadas largas entre la playa, la pileta y las salidas familiares.

Sarah Burlando
Sarah Burlando

Por su parte, Anita García Moritán, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, eligió un clásico que nunca falla en destinos de mar: una trenza fina intervenida con hilos en tonos violeta y rosa, el típico detalle artesanal que se ve en las playas y que vuelve con fuerza cada verano. Simple, canchero y lleno de color, este peinado suma un toque relajado que acompaña cualquier look playero.

Ana García Moritán
Ana García Moritán

Más allá de las diferencias, ambos estilos tienen algo en común: celebran la naturalidad, la comodidad y el espíritu libre del verano. Trenzas pequeñas, detalles hechos a mano y accesorios sutiles se imponen como los favoritos de la temporada 2026, incluso en las más chicas.

Amigas, fashionistas y auténticas, Ana García Moritán y Sarah Burlando demuestran que el estilo no tiene edad y que, incluso desde la infancia, las tendencias se llevan mejor cuando se comparten

