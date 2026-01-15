Anita García Mortián y Sarah Burlando imponen los peinados que son tendencia este verano 2026

Las mini it girls también existen y este verano 2026 lo confirman Ana García Moritán y Sarah Burlando, dos de las niñas más queridas en las redes sociales, que además de compartir juegos y risas, también imponen estilo. Amigas inseparables y mini influencers, en sus vacaciones en la playa marcaron tendencia sobre los peinados infantiles.

Ana García Mortián y Sarah Burlando imponen los peinados que son tendencia este verano 2026

Desde Punta del Este, Sarah Burlando, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, apostó por un look tan delicado como original: llevó el cabello con mini trenzas pegadas al cuero cabelludo, decoradas con pequeños apliques blancos y plateados que aportan brillo sin perder frescura. El peinado, ideal para los días de calor, combina practicidad con un aire boho chic y resulta perfecto para jornadas largas entre la playa, la pileta y las salidas familiares.

Sarah Burlando

Por su parte, Anita García Moritán, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, eligió un clásico que nunca falla en destinos de mar: una trenza fina intervenida con hilos en tonos violeta y rosa, el típico detalle artesanal que se ve en las playas y que vuelve con fuerza cada verano. Simple, canchero y lleno de color, este peinado suma un toque relajado que acompaña cualquier look playero.

Ana García Moritán

Más allá de las diferencias, ambos estilos tienen algo en común: celebran la naturalidad, la comodidad y el espíritu libre del verano. Trenzas pequeñas, detalles hechos a mano y accesorios sutiles se imponen como los favoritos de la temporada 2026, incluso en las más chicas.

Amigas, fashionistas y auténticas, Ana García Moritán y Sarah Burlando demuestran que el estilo no tiene edad y que, incluso desde la infancia, las tendencias se llevan mejor cuando se comparten.