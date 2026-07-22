Así está hoy Anita García Moritán: las imágenes que compartió Pampita por su cumpleaños número 5

Este miércoles 22 de julio, es un día más que especial para Carolina “Pampita” Ardohain ya que su hija Anita García Moritán está cumpliendo 5 añitos. Para festejar esta nueva vuelta al sol de la pequeña, la modelo compartió una emotiva serie de imágenes que conquistó a sus más de 8,2 millones de seguidores y llenó las redes de ternura.

El saludo de Pampita a su hija Anita García Moritán por su cumpleaños

A través de un dulce posteo que compartió en su cuenta personal de Instagram, Pampita saludó a su hija Anita García Moritán por su cumpleaños número 5. En las imágenes se la ve a la nena durante distintas etapas de su vida: desde su nacimiento hasta la actualidad mostrando el paso del tiempo lo mucho que creció.

Pampita y Anita García Moritán | Instagram

“Felices 5 añitos, Anita”, se lee en el collage de imágenes que realizó la cuenta Hermanitos Vicuña -y que reposteó pampita en sus historias de 24 horas-, donde se la ve a la niña desde que era una bebita hasta esta última etapa en la que atravesó el mundial. En las primeras dos imágenes, se la ve con tan sólo algunas semanas de vida durmiendo plácidamente con sus manitos debajo de sus cachetes. En un corazón, el fandom resaltó uno de sus piecitos, un gesto cargado de ternura.

Cumpleaños de Anita García Moritán

En otra de las fotografías, se puede ver a la mini influencer posando frente a las cámaras con una sonrisa y mucha espontaneidad. En una de las tomas luce un gorrito de verano y un solero azul, mientras que en otra viste la camiseta alternativa de la selección argentina, en una clara referencia al Mundial 2026.

Cumpleaños de Anita García Moritán | Instagram

La sorpresa que le preparó Pampita a Anita García Moritán

Tras finalizar su trabajo en la Copa del Mundo, Pampita viajó junto a sus cuatro hijos -Bautista, Beltrán, Benicio y Anita García Moritán- a Villa La Angostura para disfrutar no sólo de las vacaciones de invierno, sino también de unos días de relax en uno de los destinos turísticos más convocantes de la Patagonia argentina.

Anita García Moritán junto a su mamá, Pampita, y sus hermanos | Instagram

Sin embargo, su estadía también coincidió con el quinto cumpleaños de la pequeña, quien fue agasajada con mucho cariño por toda su familia. En las imágenes que compartió la propia conductora, se observa cómo ingresa junto a los hermanitos de la cumpleañera y un grupo de personas a la habitación del hotel para sorprenderla y cantarle el tradicional “Feliz cumpleaños”.

Recostada sobre la cama de dos plazas, la nena se mostró sorprendida al ver ingresar a sus familiares y seres queridos, quienes la recibieron cantándole el cumpleaños. Con una enorme alegría, miró la torta brownie con dulce de leche y merengue que tenía una velita encendida.

Anita nació el 22 de julio de 2021 en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires. Es la hija de la fashionista y del dirigente político Roberto García Moritán, siendo la primera hija que tuvieron juntos. La menor lleva el primer nombre de su mamá y, desde su nacimiento, se convirtió en una de las grandes protagonistas de las redes sociales de sus padres, quien suele compartir con sus seguidores distintos momentos de su crecimiento.

Así, en medio de sus vacaciones de invierno y rodeada de los imponentes paisajes de la Patagonia, Pampita agasajó a su hija Anita García Moritán con un dulce despertar cargado de emoción, simbolismo y alegría. Mientras las redes sociales se comienzan a llenar de dedicatorias y mensajes para la niña en este día tan especial, la modelo aprovecha para disfrutar de lleno su maternidad viviendo uno de los momentos más especiales: el cumpleaños de su hija más chiquita.