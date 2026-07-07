Anita García Moritán salió de la escuela para ver el partido de Argentina y dio la formación del equipo de Scaloni

La selección argentina despierta pasión en las diferentes generaciones. Sin importar los gustos particulares que se tenga o cuál es el camino profesional que se lleva, todos se visten de celeste y blanco cuando llega el momento de alentar a la Argentina. Anita García Moritán es una de las mini influencers fashionistas que no duda en tunearse y lucir la camiseta con orgullo. En este Mundial 2026, mostró que lleva la pasión en la sangre y lo disfrutó con sus dos padres en cada uno de los partidos. Sin embargo, en las últimas horas, y en la previa de octavos de final, demostró que su amor por el futbol va más allá al recitar de memoria la formación del equipo de Scaloni.

Anita García Moritán: mini fanática de la Selección

Anita García Moritán sorprendió con su fanatismo por la "scaloneta" en la previa del partido

Anita García Moritán se ganó el amor de las redes sociales, por su carisma y su personalidad de princesa moderna. Siempre compañera de sus padres y de sus amigos, es parte de diferentes eventos y postales, que terminaron demostrando su pasión por la moda, las artes y, en los últimos días, por el fútbol. En el contexto del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, la niña sorprendió a todos al lookearse con la camiseta y maquillarse con los colores albicelestes para cada uno de los partidos.

Sin embargo, en la previa del partido para enfrentar a Egipto por los octavos de final, sorprendió con un talento que tenía oculto: el de mini periodista deportiva. Roberto García Moritán la fue a buscar al jardín, para que juntos vieran este evento. En el auto, la niña, con su tierna voz y de memoria, recitó la formación titular de la Selección Argentina. Nahuel Molina , Cristian Romero , Marcos Senesi, Enzo Fernández , Alexis Mac Allister y Julián Álvarez fueron algunos de los nombres que Anita entonó. Finalmente, y con una sonrisa, cantó: "Respeten los rangos, el rey ya llegó. ¡Messi, Messi, Messi!". La historia de Instagram se viralizó y ella dejó en claro su pasión por la Scaloneta.

Anita García Moritán: mini fanática de la Selección

Anita García Moritán se llevó el título de la mini fanática más dulce de la Selección Argentina . Con la espontaneidad que la caracteriza, la pequeña it-baby vive los partidos de la Scaloneta con pura emoción con sus dos padres. Mientras su mamá viajaba a Estados Unidos para realizar coberturas exclusivas, la niña alentó desde Buenos Aires, junto a su papá, Roberto García Moritán, y su madrina, en encuentros en la intimidad de su hogar, muy concentrada frente al televisor y opinando sobre las jugadas de Lionel Messi.

Sin embargo, también se llenó del amor de su mamá, Pampita, y los hermanos que tiene gracias a ella. Sin descuidar el estilo que heredó de la modelo, desplegó mini looks encantadores que se volvieron tendencia. Uno de sus outfits preferidos fue una camiseta albiceleste con un conjunto monocromático total black de remera manga larga y calzas. Además, sumó el infaltable make-up temático: junto a su madrina, se pintó las mejillas con los colores celeste y blanco, y le sumó su peinado clásico de colitas y una energía arrolladora.

Anita García Moritán: mini fanática de la Selección

Sin embargo, y además de imponer moda y fanatismo tierno, también demostró conocimiento sobre el fútbol y un gran interés por la selección. Mientras viajaba para presenciar el partido que consagró a la Argentina en cuartos de finales del Mundial 2026, Anita García Moritán dio la formación del equipo de Scaloni, y generó ternura y sorpresa en todos los usuarios.

A.E