Anita García Moritán dio su primer nota sola y enterneció a todos: qué dijo

A días de cumplir cinco años, Anita García Moritán cautivó las redes sociales al mostrarse por primera vez frente a una cámara para brindar su primera entrevista. Un momento súper tierno que no pasó desapercibido por los usuarios de las redes sociales y que en poco tiempo se volvió viral.

Así fue la primera entrevista que brindó Anita García Moritán

Anita García Moritán vivió un momento muy especial durante un paseo: dio su primera entrevista. La hija de Pampita y Roberto García Moritán asistió junto a su papá al lanzamiento de la experiencia inmersiva Maravillosa Alicia, que se realizó en el Jardín Botánico en la noche del 1° de julio, y allí fue abordada por una pequeña periodista que logró enternecer a todos.

La encargada de entrevistarla fue Juliet Czupiak, una niña que comparte contenidos periodísticos en redes sociales y que cumplió uno de sus grandes sueños al conversar con Anita. El tierno momento fue compartido en Instagram por la madre de la menor, quien administra su cuenta de Instagram.

Anita García Moritán

"¡Un momento que Juliet jamás va a olvidar! Nos metimos en el laberinto mágico de @maravillosaaliciaok en el Botánico, pero la verdadera magia pasó cuando cumplió el sueño de hacerle su primera nota a la dulce ANITA, la hija de @pampitaoficial y @robergmoritan", escribió junto al video que rápidamente comenzó a viralizarse. En el clip se puede ver a Juliet Czupiak acercándose con una gran sonrisa para conversar con Anita tras la función.

"Hola, ¿cómo estás?", le preguntó con entusiasmo. A lo que Anita García Moritán respondió con timidez pero muy amable: "Bien". Detrás de ella se encontraba su padre Roberto García Moritán atento a la primera entrevista de su hija, fruto de su relación pasada con la modelo. La nota continuó con otra pregunta de parte de la mini cronista, quien quiso saber qué había sido lo que más le había gustado del recorrido por la experiencia inmersiva.

Sin dudarlo, Anita García Moritán respondió: "Los espejos". La charla continuó con otra consulta. "A mí igual. ¿Y cuál es tu personaje favorito?", le preguntó Juliet Czupiak. Mirando a la entrevistadora en todo momento y luciendo un abrigo de peluche y una vincha con orejas, la hija de Pampita volvió a responder con una sonrisa y eligió a la gran protagonista del cuento: "Alicia".

Junto a la publicación, la madre de la pequeña periodista expresó la emoción que vivió su hija durante ese encuentro. "La emoción de Juli fue total al charlar con ella en medio de esta increíble experiencia inmersiva nocturna llena de luces y pantallas interactivas. ¡Miren la ternura y la conexión de este momento único!", escribió. Como era de esperarse, el video no tardó en despertar la reacción de los usuarios. Muchos destacaron la dulzura y simpatía de Anita, quien, pese a su corta edad, respondió con naturalidad y se mostró muy cómoda durante la breve entrevista.

Los días de Anita con su padre Roberto García Moritán

Mientras Pampita se encuentra fuera del país cubriendo el Mundial 2026 para un canal de streaming, su hija Anita permanece junto a su padre, Roberto García Moritán. En los últimos días ambos compartieron distintas actividades y momentos que él mismo se encargó de compartir en sus redes sociales.

Roberto García Moritán junto a su hija Anita

La más reciente tiene que ver con una salida al Jardín Botánico, donde la pequeña pudo disfrutar de un laberinto repleto de imaginación, luces y juegos. Así, tras pasar por senderos, árboles y rincones que cautivaron su atención, Anita García Moritán no dudó en mostrarse frente a una cámara y responder tiernas preguntas en su primer nota sola y enterneció a todos.