Antes de su boda con Pedro Rosemblat, Lali Espósito ya había pasado por el altar: las veces que se vistió de novia en la ficción

Lali Espósito vivirá un momento soñado junto a su pareja Pedro Rosemblat, con quien decidió casarse este año. Lo cierto es que, mucho antes de la celebración que sellará su amor, la intérprete de Fanático vivió románticas escenas frente al altar junto a dos actores que también fueron sus parejas en la vida real.

Así fueron los casamientos de Lali Espósito en la ficción

Lali Espósito está a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su vida personal: su boda con Pedro Rosemblat. Sin embargo, mucho antes de dar este paso en la vida real, la cantante ya había pasado por el altar en la ficción. A lo largo de su carrera como actriz, protagonizó dos historias de amor que tuvieron sus respectivas escenas de casamiento y que, además, compartieron un detalle muy especial: sus compañeros de elenco también fueron sus parejas fuera de las cámaras.

La primera vez fue en Casi Ángeles, la exitosa ficción juvenil de Cris Morena que marcó a toda una generación. Allí, Lali interpretó a Mar (Mariana) Rinaldi, quien vivió una intensa historia de amor con Thiago Bedoya Agüero, el personaje de Peter Lanzani. La química entre ambos traspasó la pantalla y convirtió a la pareja en una de las más recordadas de la televisión argentina.

Lali Espósito y Peter Lanzani se casaron en la serie Casi Ángeles

La relación de Mar y Thiago tuvo todos los ingredientes de un romance inolvidable: desencuentros, reencuentros, obstáculos y una conexión que mantuvo en vilo a los fanáticos durante las distintas temporadas de la tira. En varios sueños que tenía la protagonista, ambos se casaban y estos momentos enloquecían a los espectadores. Su relación también tuvo un correlato en la vida real, ya que Lali y Peter se enamoraron mientras compartían las grabaciones y fueron pareja durante varios años.

Así, el vínculo entre los protagonistas se convirtió en uno de los grandes fenómenos de Casi Ángeles. Los seguidores no solo acompañaban la historia de amor de sus personajes, sino también el romance que nacía detrás de escena. Incluso muchos años después, el cariño por aquella dupla sigue intacto. En agosto de 2024, durante el Cris Morena Day organizado por OLGA en el Gran Rex, ambos se reencontraron y recordaron aquella etapa. Allí, Lali Espósito destacó la autenticidad que tenía la pareja en la ficción y reconoció que parte de esa conexión también estaba relacionada con el enamoramiento que vivían fuera de cámara. Peter Lanzani, por su parte, acompañó el recuerdo con humor y complicidad.

La segunda vez que Lali se vistió de novia fue en Esperanza mía, la ficción de El Trece que protagonizó junto a Mariano Martínez en 2015. En esta oportunidad, la actriz interpretó a Julia Esperanza Albarracín, una joven que se hacía pasar por novicia, mientras que el actor encarnó a Tomás Ortiz, un sacerdote que terminaba enamorándose de ella.

Mariano Martínez y Lali Espósito se casaron en la novela Esperanza Mía

El vínculo tuvo su esperado desenlace cuando Tomás y Esperanza finalmente pasaron por el altar. En diciembre de 2015, los personajes intercambiaron votos y anillos y sellaron su unión con un beso frente a sus familiares y amigos. La escena fue uno de los momentos más esperados por los seguidores de la tira, que habían acompañado los obstáculos que atravesó la pareja para poder estar juntos.

Pero, una vez más, la ficción también tuvo su correlato en la realidad. Durante las grabaciones, Lali Espósito y Mariano Martínez comenzaron un romance que confirmaron públicamente en noviembre de ese año. El propio actor fue quien blanqueó la relación y contó que estaban de novios desde hacía menos de un mes.

Mariano Martínez y Lali Espósito se casaron en la novela Esperanza Mía

Lali Espósito: de los casamientos en la ficción al altar con Pedro Rosemblat

Ahora, después de aquellas experiencias televisivas y de haber protagonizado historias de amor que quedaron en el recuerdo del público, Lali Espósito se prepara para dar el "Sí, quiero" en la vida real junto a Pedro Rosemblat. El noviazgo entre la artista y el conductor comenzó a fines de 2023, cuando empezaron a circular los primeros rumores sobre un acercamiento. El vínculo se confirmó públicamente en febrero de 2024, cuando ella compartió imágenes de una escapada romántica a la playa. Desde entonces, construyeron una relación que también incluyó convivencia y proyectos compartidos.

En enero de 2026, la pareja anunció su compromiso con una publicación conjunta en Instagram y una frase que despertó la emoción de sus seguidores: "Nos casamos". Después de varios meses de preparativos y de mantener los detalles de la celebración bajo reserva, la boda finalmente tendría lugar este sábado 31 de octubre de 2026, en una casona del barrio porteño de San Telmo.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat

De esta manera, antes de su boda con Pedro Rosemblat, Lali Espósito ya había pasado por el altar: primero se vistió de novia en la ficción Casi Ángeles y luego en Esperanza Mía. Este 2026, la joven dejó atrás los vestidos de novia que lució frente a las cámaras para protagonizar su propio cuento de amor junto al periodista.